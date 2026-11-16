Дим над пошкодженою будівлею унаслідок влучання. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Росіяни сьогодні, 16 листопада, завдали серії ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапили підприємства, які працюють у сфері агрологістики та пакувальної промисловості. Наразі відомо про двох постраждалих. На місцях працюють відповідні служби, які з'ясовують усі наслідки атаки.

Про це з місця влучання інформує журналістка Новини.LIVE Вікторія Бєккєр та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

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Пошкоджена покрівля та обгорілі вікна будівлі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Наслідки ударів по підприємствах

За інформацією Олега Кіпера, росіяни атакували об'єкти цивільної інфраструктури Одещини. Під удар потрапили підприємства агрологістики та пакувальної промисловості. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. На місцях працюють відповідні служби.

Руйнування верхнього поверху будівлі після обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Полум'я серед уламків усередині обгорілого приміщення. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Підприємство втратило все обладнання

Власник і директор атакованого підприємства з виробництва гофрокартону Микола Лікоєв на місці події розповів Новини.LIVE, що після влучання від будівлі майже нічого не залишилося. Усередині зберігали готову продукцію та обладнання. Усе це опинилося під завалами та згоріло.

"Наслідки печальні. Будівля повністю знищена, вся продукція та обладнання, яке було в будівлі, — все згоріло під завалами. Зараз розбирають пожежники, ДСНС, і будемо дивитися", — розповів Микола Лікоєв.

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Директор підприємства з виробництва гофрокартону Микола Лікоєв. Фото: кадр з відео

За словами чоловіка, склад був повністю заповнений продукцією, тому збитки можуть сягати мільйонів. Точну суму він поки не підрахував. На самому підприємстві, як зазначив власник, ніхто не постраждав. Микола Лікоєв наголосив, що завод виготовляв звичайний пакувальний матеріал і не мав жодного стосунку до військової діяльності.

"Виробництво гофрокартону — це папір, у який пакують продукцію. Тут ніякої військової техніки або чогось із військовими пов'язаного нічого не було", — пояснив підприємець.

Рятувальники проливають водою обгорілі залишки матеріалів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Рятувальник біля обгорілого входу після пожежі.

Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Рятувальники ліквідували пожежу

Речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна уточнила, що росіяни атакували два об'єкти цивільної інфраструктури. На підприємстві агрологістики обійшлося без пожежі, а на території пакувального виробництва виникло масштабне займання.

"Ще за однією адресою значних руйнувань зазнала двоповерхова адміністративно-складська будівля підприємства пакувальної промисловості. Там спалахнула масштабна пожежа. Існувала загроза обвалу конструкцій, тому рятувальники працювали на безпечній відстані", — розповіла Марина Аверіна.

Речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна. Фото: кадр з відео

До ліквідації наслідків залучили понад 50 рятувальників. За словами речниці, пожежу вже загасили.

Рятувальник на драбині оглядає задимлене приміщення.

Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Пошкоджені вікна та дах двоповерхової будівлі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Що відомо про постраждалих

За інформацією Одеської обласної прокуратури, росіяни 16 листопада атакували цивільну та промислову інфраструктуру області реактивними безпілотниками. Поранення отримали двоє чоловіків віком 40 і 58 років. Обох у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Пошкоджений фасад будівлі після атаки росіян. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Після обстрілу прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України. Слідчі СБУ встановлюють обставини атаки.

Густий дим огорнув пошкоджену двоповерхову будівлю. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Новини.LIVE повідомляли про масовану атаку росіян на Одещину в ніч проти 16 листопада. Окупанти пошкодили інфраструктурні об'єкти, приватні будинки та автомобіль. Через влучання виникли пожежі, які загасили рятувальники. Вранці росіяни атакували й енергетичні об'єкти ДТЕК у Подільському районі, залишивши без світла 52,2 тисячі родин.

Також Новини.LIVE розповідали, що в ніч проти 15 листопада росіяни атакували Чорноморськ. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Окупанти частково зруйнували чотириповерхову адміністративну будівлю, пошкодили житлові будинки, газопровід та енергетичну інфраструктуру.

Раніше Новини.LIVE писали, що вдень 15 листопада росіяни знову масовано атакували Одесу та область. Окупанти зруйнували будівлю автомобільного центру та складські приміщення, зокрема ті, де зберігали зерно. Після влучань виникли пожежі та загорілися автомобілі.