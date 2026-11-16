Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росіяни вдарили по підприємствах на Одещині: збитки на мільйони

Росіяни вдарили по підприємствах на Одещині: збитки на мільйони

Ua ru
16 листопада 2026 13:59
Репортаж
Росіяни атакували підприємства на Одещині 16 листопада: двоє постраждалих Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр
Дим над пошкодженою будівлею унаслідок влучання. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Росіяни сьогодні, 16 листопада, завдали серії ударів по цивільній інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапили підприємства, які працюють у сфері агрологістики та пакувальної промисловості. Наразі відомо про двох постраждалих. На місцях працюють відповідні служби, які з'ясовують усі наслідки атаки.

Про це з місця влучання інформує журналістка Новини.LIVE Вікторія Бєккєр та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

Реклама
Зруйнований дах будівлі на Одещині
Пошкоджена покрівля та обгорілі вікна будівлі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Наслідки ударів по підприємствах

За інформацією Олега Кіпера, росіяни атакували об'єкти цивільної інфраструктури Одещини. Під удар потрапили підприємства агрологістики та пакувальної промисловості. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. На місцях працюють відповідні служби. 

Зруйновані стіни будівлі після пожежі
Руйнування верхнього поверху будівлі після обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр
Вогонь усередині пошкодженої будівлі
Полум'я серед уламків усередині обгорілого приміщення. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Підприємство втратило все обладнання

Власник і директор атакованого підприємства з виробництва гофрокартону Микола Лікоєв на місці події розповів Новини.LIVE, що після влучання від будівлі майже нічого не залишилося. Усередині зберігали готову продукцію та обладнання. Усе це опинилося під завалами та згоріло.

"Наслідки печальні. Будівля повністю знищена, вся продукція та обладнання, яке було в будівлі, — все згоріло під завалами. Зараз розбирають пожежники, ДСНС, і будемо дивитися", — розповів Микола Лікоєв.

Читайте також:
Росіяни вдарили по підприємствах на Одещині: є постраждалі - фото 4
Директор підприємства з виробництва гофрокартону Микола Лікоєв. Фото: кадр з відео

За словами чоловіка, склад був повністю заповнений продукцією, тому збитки можуть сягати мільйонів. Точну суму він поки не підрахував. На самому підприємстві, як зазначив власник, ніхто не постраждав. Микола Лікоєв наголосив, що завод виготовляв звичайний пакувальний матеріал і не мав жодного стосунку до військової діяльності.

"Виробництво гофрокартону — це папір, у який пакують продукцію. Тут ніякої військової техніки або чогось із військовими пов'язаного нічого не було", — пояснив підприємець.

Рятувальники гасять пожежу серед обгорілих уламків
Рятувальники проливають водою обгорілі залишки матеріалів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр
Рятувальник виходить із пошкодженого приміщення
Рятувальник біля обгорілого входу після пожежі.
 Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Рятувальники ліквідували пожежу

Речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна уточнила, що росіяни атакували два об'єкти цивільної інфраструктури. На підприємстві агрологістики обійшлося без пожежі, а на території пакувального виробництва виникло масштабне займання.

"Ще за однією адресою значних руйнувань зазнала двоповерхова адміністративно-складська будівля підприємства пакувальної промисловості. Там спалахнула масштабна пожежа. Існувала загроза обвалу конструкцій, тому рятувальники працювали на безпечній відстані", — розповіла Марина Аверіна.

Росіяни вдарили по підприємствах на Одещині: є постраждалі - фото 7
Речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна. Фото: кадр з відео

До ліквідації наслідків залучили понад 50 рятувальників. За словами речниці, пожежу вже загасили.

Рятувальник працює біля задимленого вікна будівлі
Рятувальник на драбині оглядає задимлене приміщення.
 Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр
Обгорілий фасад будівлі з розбитими вікнами
Пошкоджені вікна та дах двоповерхової будівлі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Що відомо про постраждалих

За інформацією Одеської обласної прокуратури, росіяни 16 листопада атакували цивільну та промислову інфраструктуру області реактивними безпілотниками. Поранення отримали двоє чоловіків віком 40 і 58 років. Обох у стані середньої тяжкості доправили до лікарні.

Обгорілі стіни будівлі після обстрілу
Пошкоджений фасад будівлі після атаки росіян. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Після обстрілу прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України. Слідчі СБУ встановлюють обставини атаки.

Задимлена будівля з пошкодженим дахом
Густий дим огорнув пошкоджену двоповерхову будівлю. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Новини.LIVE повідомляли про масовану атаку росіян на Одещину в ніч проти 16 листопада. Окупанти пошкодили інфраструктурні об'єкти, приватні будинки та автомобіль. Через влучання виникли пожежі, які загасили рятувальники. Вранці росіяни атакували й енергетичні об'єкти ДТЕК у Подільському районі, залишивши без світла 52,2 тисячі родин. 

Також Новини.LIVE розповідали, що в ніч проти 15 листопада росіяни атакували Чорноморськ. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Окупанти частково зруйнували чотириповерхову адміністративну будівлю, пошкодили житлові будинки, газопровід та енергетичну інфраструктуру. 

Раніше Новини.LIVE писали, що вдень 15 листопада росіяни знову масовано атакували Одесу та область. Окупанти зруйнували будівлю автомобільного центру та складські приміщення, зокрема ті, де зберігали зерно. Після влучань виникли пожежі та загорілися автомобілі.

пожежа Одеська область Новини Одеси атака обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації