Потужності компанії "Дельта Вілмар Україна". Фото: deltawilmar.com

На Одещині компанія "Дельта Вілмар Україна" повністю зупинила виробництво, зокрема роботу великого олійноекстракційного заводу. Підприємство, яке понад 20 років працює в регіоні, більше не може стабільно переробляти сировину через постійні аварійні відключення світла та загрози безпеці. Подібні рішення вже ухвалили й інші великі виробники олії в Україні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Latifundist.com.

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Зупинка виробництва олії

За інформацією журналістів видання, керівництво "Дельта Вілмар Україна" ухвалило рішення 12 листопада 2026 року. Компанія припинила роботу всіх виробничих потужностей. Під зупинку потрапив і олійноекстракційний завод в Одеській області. Коли підприємства відновлять роботу, наразі не повідомляють.

Що відомо про компанію

"Дельта Вілмар Україна" — це сінгапурська компанія, яка працює в Україні з грудня 2004 року. Її виробничі об'єкти розташовані поблизу порту Південний. Компанія має два заводи: один переробляє тропічні олії, інший працює із соняшником, соєю та ріпаком. До підприємства також належить комплекс для зберігання та перевалки рослинних олій. Згідно з опублікованими технічними характеристиками компанії, потужність рафінації становить до 2100 тонн олії на добу, а резервуарний парк розрахований на 100 тисяч тонн продукції.

У квітні 2024 року підприємство вже зазнало значних руйнувань через атаку росіян. Тоді окупанти ракетами знищили 10 резервуарів з олією, пошкодили перевантажувальний термінал та інше обладнання на об'єкті компанії в районі порту Південний.

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Зупинка заводів в Україні

Зазначимо, що подібні проблеми виникли й у решти українських виробників олії. Агрохолдинг "Кернел" 12 листопада повідомив про зупинку всіх своїх олійноекстракційних заводів після атак росіян, які пошкодили виробничі будівлі, обладнання та резервуари. Ніжинський жиркомбінат припинив роботу після атаки російських дронів 10 листопада. А завод "Потоки" у Дніпрі з 13 листопада призупинив закупівлю та переробку соняшнику через перебої зі світлом, безпекові ризики та потребу в відновлювальних роботах.

Новини.LIVE писали, що росіяни пошкодили промислову та портову інфраструктуру на Одещині. На одному з об'єктів спалахнула масштабна пожежа. Через сильне задимлення рятувальники перевірили повітря, але небезпечних речовин не виявили.

Також Новини.LIVE повідомляли, що через атаки росіян вантажопереробка портів Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів. Від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили або частково знищили 1 173 об'єкти портової інфраструктури та 274 цивільні судна. Під ударами опиняються причали, місця стоянки суден і морські маршрути.