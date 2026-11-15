Производственные мощности компании "Дельта Вилмар Украина". Фото: deltawilmar.com

В Одесской области компания "Дельта Вилмар Украина" полностью остановила производство, в том числе работу крупного маслоэкстракционного завода. Предприятие, которое более 20 лет работает в регионе, больше не может стабильно перерабатывать сырье из-за постоянных аварийных отключений электричества и угроз безопасности. Подобные решения уже приняли и другие крупные производители масла в Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Latifundist.com.

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Остановка производства масла

По информации журналистов издания, руководство "Дельта Вилмар Украина" приняло решение 12 ноября 2026 года. Компания приостановила работу всех производственных мощностей. Под остановку попал и маслоэкстракционный завод в Одесской области. Когда предприятия возобновят работу, пока не сообщается.

Что известно о компании

"Дельта Вилмар Украина" — это сингапурская компания, работающая в Украине с декабря 2004 года. Ее производственные объекты расположены вблизи порта "Пивденный" на Одесчине. У компании два завода: один перерабатывает тропические масла, другой — подсолнечник, сою и рапс. Предприятию также принадлежит комплекс для хранения и перевалки растительных масел. Согласно опубликованным техническим характеристикам компании, мощность рафинирования составляет до 2100 тонн масла в сутки, а резервуарный парк рассчитан на 100 тысяч тонн продукции.

В апреле 2024 года предприятие уже понесло значительные разрушения в результате атаки россиян. Тогда оккупанты ракетами уничтожили 10 резервуаров с маслом, повредили перегрузочный терминал и другое оборудование на объекте компании в районе порта "Пивденный".

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Остановка заводов в Украине

Отметим, что подобные проблемы возникли и у остальных украинских производителей масла. Агрохолдинг "Кернел" 12 ноября сообщил о остановке всех своих маслоэкстракционных заводов после атак россиян, которые повредили производственные здания, оборудование и резервуары. Нежинский жиркомбинат прекратил работу после атаки российских дронов 10 ноября. А завод "Потоки" в Днепре с 13 ноября приостановил закупку и переработку подсолнечника из-за перебоев с электричеством, рисков для безопасности и необходимости восстановительных работ.

Новини.LIVE сообщали, что россияне повредили промышленную и портовую инфраструктуру в Одесской области. На одном из объектов вспыхнул масштабный пожар. Из-за сильного задымления спасатели проверили воздух, но опасных веществ не обнаружили.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за атак россиян грузоперевалка в портах Большой Одессы сократилась более чем в 15 раз. С начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили или частично уничтожили 1 173 объекта портовой инфраструктуры и 274 гражданских судна. Под ударами оказываются причалы, места стоянки судов и морские маршруты.