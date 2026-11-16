Дым над зданием, повреждённым в результате попадания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Сегодня, 16 ноября, россияне нанесли серию ударов по гражданской инфраструктуре Одесской области. Под обстрел попали предприятия, работающие в сфере агрологистики и упаковочной промышленности. На данный момент известно о двух пострадавших. На местах работают соответствующие службы, которые выясняют все последствия атаки.

Об этом с места происшествия сообщает журналистка Новини.LIVE Виктория Беккер и глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем Telegram-канале.

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Повреждена крыша и обгорели окна здания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Последствия ударов по предприятиям

По информации Олега Кипера, россияне атаковали объекты гражданской инфраструктуры Одесской области. Под удар попали предприятия агрологистики и упаковочной промышленности. В результате обстрелов пострадали два человека. На местах работают соответствующие службы.

Разрушение верхнего этажа здания после обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Пламя среди обломков внутри обгоревшего помещения. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Предприятие лишилось всего оборудования

Владелец и директор подвергшегося нападению предприятия по производству гофрокартона Николай Ликоев на месте происшествия рассказал Новини.LIVE, что после попадания от здания почти ничего не осталось. Внутри хранились готовая продукция и оборудование. Все это оказалось под завалами и сгорело.

"Последствия печальные. Здание полностью уничтожено, вся продукция и оборудование, которое находилось в здании, — всё сгорело под завалами. Сейчас разборку проводят пожарные, ГСЧС, и будем смотреть", — рассказал Николай Ликоев.

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Директор предприятия по производству гофрокартона Николай Ликоев. Фото: кадр из видео

По словам предпринимателя, склад был полностью заполнен продукцией, поэтому убытки могут исчисляться миллионами. Точную сумму он пока не подсчитал. На самом предприятии, как отметил владелец, никто не пострадал. Николай Ликоев подчеркнул, что предприятие производило обычный упаковочный материал и не имело никакого отношения к военной деятельности.

"Производство гофрокартона — это бумага, в которую упаковывают продукцию. Здесь не было никакой военной техники или чего-либо, связанного с военными", — пояснил предприниматель.

Спасатели поливают водой обгоревшие остатки материалов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Спасатель у обгоревшего входа после пожара.

Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Спасатели ликвидировали пожар

Пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Аверина уточнила, что россияне атаковали два объекта гражданской инфраструктуры. На предприятии агрологистики обошлось без пожара, а на территории упаковочного производства возникло масштабное возгорание.

"Еще по одному адресу значительные разрушения понесло двухэтажное административно-складское здание предприятия упаковочной промышленности. Там вспыхнул масштабный пожар. Существовала угроза обрушения конструкций, поэтому спасатели работали на безопасном расстоянии", — рассказала Марина Аверина.

Пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Аверина. Фото: кадр из видео

К ликвидации последствий привлекли более 50 спасателей. По словам пресс-секретаря, пожар уже потушен.

Спасатель на лестнице осматривает задымленное помещение.

Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Повреждены окна и крыша двухэтажного здания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Что известно о пострадавших

По информации Одесской областной прокуратуры, 16 ноября россияне атаковали гражданскую и промышленную инфраструктуру области реактивными беспилотниками. Ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 58 лет. Обоих в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Поврежденный фасад здания после атаки россиян. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

После обстрела прокуратура начала расследование по факту военного преступления по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Следователи СБУ устанавливают обстоятельства атаки.

Густой дым окутал поврежденное двухэтажное здание. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Новини.LIVE сообщали о массированной атаке россиян на Одесскую область в ночь на 16 ноября. Оккупанты повредили инфраструктурные объекты, частные дома и автомобиль. В результате попаданий возникли пожары, которые потушили спасатели. Утром россияне атаковали и энергетические объекты ДТЭК в Подольском районе, оставив без света 52,2 тысячи семей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 15 ноября россияне атаковали Черноморск. В результате обстрела пострадали шесть человек. Оккупанты частично разрушили четырехэтажное административное здание, повредили жилые дома, газопровод и энергетическую инфраструктуру.

Ранее Новини.LIVE писали, что днем 15 ноября россияне вновь массированно атаковали Одессу и область. Оккупанты разрушили здание автомобильного центра и складские помещения, в частности те, где хранилось зерно. После попаданий возникли пожары и загорелись автомобили.