Разрушенный россиянами энергообъект в Одесской области. Фото: ДТЭК Одесские электросети

В ночь на 17 ноября россияне вновь атаковали юг Одесской области и повредили энергетическую инфраструктуру. Из-за обстрела часть жителей двух городов осталась без электроснабжения, а критически важные объекты перешли на генераторы. Энергетики уже работают над восстановлением сети, однако тысячи семей до сих пор остаются без света.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера, Измаильскую РГА и ДТЭК «Одесские электросети».

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки на Одесскую область

По информации Олега Кипера, в результате ночной атаки россияне повредили административное здание, общежитие, склад со строительными материалами и грузовые автомобили. Под удар также попал энергетический объект ДТЭК «Одесские электросети». Предварительно известно об одном пострадавшем. Информации о его состоянии пока нет.

Удар по Измаильскому району

Измаильская районная военная администрация подтвердила повреждения в результате обстрела 17 ноября. Из-за перебоев с электроснабжением объекты критической инфраструктуры района работают от резервных генераторов. Жителей Измаила, чьи дома пострадали, просят обращаться в городское управление жилищно-коммунального хозяйства или непосредственно к специалистам, работающим на местах.

Одесская область без света

По данным ДТЭК Одесские электросети, после атаки энергетики смогли восстановить электроснабжение части потребителей благодаря переключению на другие линии. Однако по состоянию на утро 17 ноября без электричества остаются 3,3 тысячи семей. Компания сообщила, что россияне почти каждую ночь атакуют её подстанции. Из-за повторных повреждений восстановление электроснабжения требует дополнительного времени. Энергетики приступают к ремонтным работам, как только позволяет ситуация с безопасностью.

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Помимо последствий ночного обстрела, 17 ноября в Одесской области действуют стабилизационные отключения электроэнергии по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Время отключений можно узнать на сайте ДТЭК. Жителей области призывают экономно пользоваться электроприборами, чтобы снизить нагрузку на сеть и избежать аварийных отключений.

Сообщение ДТЭК. Фото: dtek-oem.com.ua

Цены на электроэнергию в декабре

Новини.LIVE писали, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в декабре. Правительство продлило действие действующих тарифов до 30 апреля 2027 года. Стоимость электроэнергии для населения останется на уровне 4,32 гривны за кВт·ч. Для домов с электроотоплением при установленных условиях будет действовать льготный тариф 2,64 гривны за кВт·ч.

Также Новини.LIVE сообщали о массированной атаке россиян на Одесскую область в ночь на 16 ноября. Захватчики повредили инфраструктурные объекты, частные дома и автомобиль. После попаданий возникли пожары, которые потушили спасатели. Утром россияне вновь атаковали энергетические объекты в Подольском районе, оставив без света 52,2 тысячи семей.

Ранее Новини.LIVE сообщали об ударах россиян по предприятиям в Одесской области 16 ноября. Оккупанты атаковали объекты агрологистики и упаковочной промышленности. На одном из предприятий сгорели оборудование и готовая продукция, а владелец оценил возможные убытки в миллионы гривен. Ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 58 лет.