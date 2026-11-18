Люди собрались на месте попадания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Сегодня, 18 ноября, россияне атаковали Одессу. В результате обстрела в центре города был поврежден жилой дом. Известно об погибших, также есть раненые. Медики оказывают им необходимую помощь. Точное количество пострадавших и масштабы разрушений в настоящее время устанавливаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Реклама

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Последствия атаки на Одессу

По информации Сергея Лысака, в результате атаки погиб человек, количество раненых пока уточняется. Всем, кто получил травмы, медики оказывают необходимую помощь.

"К сожалению, в результате вражеской атаки на Одессу погиб человек. Искренние соболезнования родным и близким", — написал Сергей Лысак.

В центре Одессы в результате обстрела повреждены фасады и витрины магазинов. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Городские власти также устанавливают масштабы повреждений жилого дома в центре Одессы. Отметим, что с начала суток 18 ноября в Одесском районе воздушную тревогу объявляли уже четыре раза. Во время третьей тревоги, которая длилась с 10:01 до 10:10, россияне нанесли удар по центру Одессы.

Читайте также:

В результате атаки российских войск в Одессе было повреждено декоративное витражное остекление над деревянной дверью здания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Обновлено: По обновленной информации начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, число погибших в результате ударов российских войск по Одессе возросло до двух. Также стало известно, что оккупанты во второй раз атаковали центр города. В результате повторного удара они повредили жилой дом и учебное заведение. Масштабы разрушений в настоящее время уточняются.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Последние атаки на Одесскую область

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 17 ноября россияне атаковали энергетическую подстанцию на юге Одесской области. Из-за обстрела без электроэнергии остались 3,3 тысячи семей, а объекты критической инфраструктуры перешли на резервные генераторы. Оккупанты также повредили административное здание, общежитие, склад строительных материалов и грузовые автомобили. Известно об одном пострадавшем. Энергетики смогли восстановить электроснабжение части потребителей благодаря переключению на другие линии.

Также Новини.LIVE сообщали об ударах россиян по предприятиям Одесской области 16 ноября. Оккупанты атаковали объекты агрологистики и упаковочной промышленности реактивными беспилотниками. На предприятии по производству гофрокартона сгорели оборудование и готовая продукция, а двухэтажное административно-складское здание подверглось значительным разрушениям. Владелец предприятия Николай Ликоев оценил возможные убытки в миллионы гривен. В результате обстрелов ранения получили двое мужчин в возрасте 40 и 58 лет, обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 16 ноября россияне повредили инфраструктурные объекты и несколько частных домов в Одесской области. В одном из домов выбило окна и повредило фасад, рядом был поврежден автомобиль. По другому адресу россияне повредили жилой дом и приусадебное сооружение. После попаданий возникли пожары, которые потушили спасатели. По предварительным данным, люди не пострадали.