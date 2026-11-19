Машина скорой помощи возле больницы. Фото: Новини.LIVE

После массированной атаки россиян на центр Одессы сегодня, 19 ноября, в больницах остаются семеро пострадавших. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии в реанимации. Люди получили многочисленные осколочные ранения, переломы, ожоги и другие тяжелые травмы. Среди пострадавших есть обычные прохожие и те, кого атака застала на рабочем месте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на директора департамента здравоохранения Одесского городского совета Елену Колоденко.

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Состояние пострадавших после атаки

По информации Елены Колоденко, после обстрела медики принимали раненых в нескольких городских больницах. В одном из медучреждений сейчас продолжают лечение трое человек. Одного из них уже перевели из реанимации в обычное отделение, ещё один находится в отоларингологическом отделении.

"Среди них есть травмы, требующие длительного лечения.

Это множественные ранения, множественные осколочные ранения, переломы костей, травматическая ампутация кисти у одного пациента, ожоговые травмы у пациента, находящегося в другой больнице, и акубаротравма", — сказала Елена Колоденко.

По словам Елены Колоденко, один из пациентов до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации. Большинство госпитализированных — мужчины среднего возраста.

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Директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Елена Колоденко. Фото: Новини.LIVE

Россияне атаковали центр Одессы

Новини.LIVE сообщали, что накануне утром, 18 ноября, россияне трижды атаковали исторический центр Одессы реактивными беспилотниками. Первый взрыв прогремел около 10:07, когда на центральных улицах было многолюдно: одесситы шли на работу, работали магазины, кафе и офисы. Оккупанты попали в район улицы Европейской, где погибли три человека: две женщины в возрасте 19 и 40 лет и 19-летний мужчина. Среди них — и Кристина Лысенко, многолетняя координаторка, администратор и продюсер телеканала " Перший міський. Одеса". Она направлялась по улице Европейской в офис, когда захватчики оборвали её жизнь. До работы женщине оставалось всего три квартала.

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) осудила атаку россиян на Одессу. Представители организации почтили память продюсера Кристины Лысенко и призвали привлечь к ответственности виновных в убийствах журналистов.

В результате обстрела россияне повредили жилые дома, офисные помещения, магазины и припаркованные автомобили. Один из легковых автомобилей загорелся. Менее чем через час, около 10:59, захватчики вновь атаковали центр города, когда , по данным президента Украины Владимира Зеленского, там уже работали спасатели и полиция. На этот раз они повредили административное здание, на крыше и мансардном этаже которого вспыхнул пожар. Третий взрыв прогремел в 12:09. Во время этой атаки россияне убили ещё одного человека. Всего погибли четверо одесситов.

Сегодня, 19 ноября, в Одессе объявили день траура по погибшим. На зданиях будут приспущены Государственный флаг Украины и флаг города с траурными лентами. Предприятиям, учреждениям и организациям рекомендовали ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Одессу атаковали дронами

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE, что оккупанты применили реактивные беспилотники. В результате ударов повреждения получили также учебные заведения и трамвай. По уточнённым данным, россияне повредили 16 домов, в которых выбило 324 окна. В Первом лицее дети во время атаки находились в укрытии, поэтому никто из учеников и учителей не пострадал. Учебное заведение временно перешло на дистанционное обучение. В другом колледже оккупанты повредили крышу.