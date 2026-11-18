Рятувальники працюють на місці атаки РФ в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Сьогодні, 18 листопада, росіяни тричі атакували історичний центр Одеси. Внаслідок ударів загинули четверо людей, є поранені. Окупанти пошкодили житлові будинки, гімназію, офіси та автомобілі. Частина руйнувань припала на територію під охороною ЮНЕСКО. Деякі мешканці опинилися заблокованими у власних квартирах, звідки їх визволяли рятувальники.

Очевидці розповіли журналістці Новини.LIVE, як пережили атаку росіян на місто.

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Уламки скла біля пошкодженого кафе. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Порятунок чоловіка

Одесит Володимир під час атаки перебував удома. Чоловік саме збирався йти на кухню, коли пролунав вибух. Ударною хвилею його відкинуло. Коли він оговтався, побачив навколо розбите скло та пошкоджені вікна.

"Тільки вийшов, вибух, мене відкинуло вбік. Я отямився, а там ні рам, нічого. Все скло на підлозі. Не знав, що робити, розгубився", — розповів Володимир.

Володимир розповів про пережиту атаку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Чоловік зателефонував дружині, якої на той момент не було вдома. Вона разом з онуком пішла до поліклініки. За словами Володимира, дружина зазвичай перебуває на кухні, тому він боїться навіть уявити, що могло статися, якби вона залишилася вдома. Коли квартира наповнилася димом, чоловікові стало важко дихати. На допомогу прийшли рятувальники.

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"А хлопці підійшли, за руки спустили мене до швидкої. Надали допомогу. Зараз відчуваю себе нормально", — згадує Володимир.

Комунальники та правоохоронці працюють поблизу пошкоджених автомобілів. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Атакували під час роботи

Одеситка Римма разом із двома колегами працювала в офісі. Коли оголосили повітряну тривогу, одна з працівниць запропонувала вийти, адже їй стало страшно. Жінки тільки підвелися, коли пролунав вибух.

"Сиділи, працювали в офісі. Бачимо, що повітряна тривога. Колега моя каже: давайте вийдемо, бо лячно якось. Тільки встали, і бабахнуло. Повилітали вікна, скло. Ми всі живі, слава Богу. У нас троє працівників, усі живі", — розповіла Римма.

Римма розповіда про пережитий обстріл. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

У приміщенні пошкодило техніку. Жінки сильно злякалися, проте ніхто з них не отримав поранень. Одразу залишити офіс вони не змогли. За словами Ріми, після вибуху навколо було багато скла. Великий акваріум у приміщенні вцілів, хоча зверху на нього посипалися уламки. У будівлі також виникло невелике займання, з яким працівниці впоралися самостійно.

"Частково техніка постраждала: ноутбук і один комп'ютер. А так усе ціле. Перелякані, дуже перелякані. Головне, що живі", — додала жінка.

Наслідки обстрілу на одній із центральних вулиць. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Як рятували заблокованих людей

Речниця ГУ ДСНС в Одеській області Марина Аверіна розповіла, що після удару рятувальники перевіряли пошкоджені житлові будинки. В одному з них мешканці опинилися заблокованими у власних квартирах.

"Три людини були заблоковані у своїх квартирах. Ми відчинили двері, визволили їх звідти, інших людей просто виводили. Люди були перелякані, не знали, виходити їм чи не виходити", — повідомила Марина Аверіна.

Речниця Головного управління ДСНС в Одеській області Марина Аверіна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Уламки боєприпасу після атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

За її словами, під час одного з ударів загинула людина, яка просто йшла вулицею. Поряд із житловими будинками загорівся автомобіль. Вибухи також пошкодили інші припарковані машини, магазини, кафе та вікна квартир.

"Ліквідація дуже швидко відбулася, тому що горіло тільки одне авто. Наразі рятувальники переїжджають за іншою адресою працювати", — зазначила Марина Аверіна.

Пошкоджений фасад будинку після обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Загиблі та пошкоджені будівлі

За даними Одеської міської ради, на Європейській вулиці росіяни вбили трьох людей: двох жінок і чоловіка. Щонайменше п'ятеро людей отримали поранення. Окупанти пошкодили житлові будинки, припарковані автомобілі, магазини, кав'ярні та офіси. У щонайменше семи будинках вибило понад сотню вікон. На тротуарах залишилися уламки скла та пошкоджених конструкцій.

Автомобіль із вибитим заднім склом на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Під час іншого удару росіяни пошкодили двоповерхову адміністративну будівлю з мансардою. Там спалахнула пожежа, яку гасили рятувальники. Поранення отримала жінка. Поруч пошкодило гімназію, офісну будівлю та житлові будинки.

Пошкоджене скління кримськотатарського ресторану. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

За інформацією начальниці департаменту освіти і науки Юлії Філлер, внаслідок атаки росіян на Одесу пошкоджено один комунальний заклад освіти. На момент обстрілу діти й педагоги перебували в укриттях.

"Вибито вікна, пошкоджені деякі приміщення. Але це все відновимо, а от життя перехожих людей не повернеш", — зазначила Юлія Філлер.

Допис Юлії Філлер. Фото: скриншот з facebook

Вибуховою хвилею вибило вікна й у трамваї, який перебував неподалік. Зараз деякі маршрути курсують за зміненими графіками. Після третього удару кількість загиблих у місті зросла до чотирьох, ще 9 постраждали.

Вибиті шибки та зруйноване скління балкона. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Росіяни атакували центр ЮНЕСКО

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер прибув на місце одного з ударів. Він повідомив, що росіяни пошкодили будівлі в історичному центрі Одеси, який перебуває під охороною ЮНЕСКО.

"Ми зараз перебуваємо на місці. Ви самі розумієте, що це центральна частина міста, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО. Дуже багато пам'яток пошкоджено, але найголовніше, що є загиблі люди. Є дівчина 19 років, жінка 40 років, які загинули на місці, і шестеро постраждалих за цією адресою", — розповів Олег Кіпер.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Фахівці дослідили уламки, які залишилися на місці влучання. За попередніми висновками, росіяни застосували реактивний "Шахед".

"Попередньо оглядом експертів встановлено, що це був реактивний "Шахед". Його частини тут лежать прямо на дорозі. Ви відчуваєте, який запах пального, скільки його розлито", — зазначив Олег Кіпер.

Пожежники підняли автодрабину до даху будівлі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Рятувальники працюють на даху пошкодженої будівлі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Бєккєр

Новини.LIVE писали, що у ніч проти 17 листопада росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на півдні Одещини. Окупанти пошкодили підстанцію, адміністративну будівлю, гуртожиток та склад будматеріалів. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина, а без електрики залишилися 3,3 тисячі родин.

Також Новини.LIVE розповідали про удари росіян по підприємствах Одещини 16 листопада. Загарбники атакували об'єкти агрологістики та пакувальної промисловості. На підприємстві з виробництва гофрокартону згоріли обладнання та готова продукція, а власник оцінив можливі збитки в мільйони гривень. Поранення отримали двоє чоловіків.