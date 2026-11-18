Спасатели работают на месте нападения РФ в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Сегодня, 18 ноября, россияне трижды атаковали исторический центр Одессы. В результате ударов погибли четыре человека, есть раненые. Оккупанты повредили жилые дома, гимназию, офисы и автомобили. Часть разрушений пришлась на территорию, находящуюся под охраной ЮНЕСКО. Некоторые жители оказались заблокированными в своих квартирах, откуда их спасали спасатели.

Очевидцы рассказали журналистке Новини.LIVE, как пережили атаку россиян на город.

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Осколки стекла возле поврежденного кафе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Спасение мужчины

Одессит Владимир во время атаки находился дома. Мужчина как раз собирался пойти на кухню, когда раздался взрыв. Ударной волной его отбросило. Когда он пришел в себя, увидел вокруг разбитое стекло и поврежденные окна.

"Только вышел — взрыв, меня отбросило в сторону. Я пришел в себя, а там ни рам, ни чего-либо. Все стекло на полу. Не знал, что делать, растерялся", — рассказал Владимир.

Владимир рассказал о пережитом нападении. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Мужчина позвонил жене, которой в тот момент не было дома. Она вместе с внуком пошла в поликлинику. По словам Владимира, жена обычно находится на кухне, поэтому он боится даже представить, что могло бы случиться, если бы она осталась дома. Когда квартира наполнилась дымом, мужчине стало трудно дышать. На помощь пришли спасатели.

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"Ребята подошли, взяли меня за руки и спустили в "скорую". Оказали помощь. Сейчас чувствую себя нормально", — вспоминает Владимир.

Коммунальщики и правоохранители работают рядом с повреждёнными автомобилями. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Атаковали во время работы

Одесситка Римма вместе с двумя коллегами работала в офисе. Когда объявили воздушную тревогу, одна из сотрудниц предложила выйти, ведь ей стало страшно. Женщины только встали, как раздался взрыв.

"Сидели, работали в офисе. Видим, что воздушная тревога. Моя коллега говорит: давайте выйдем, потому что как-то страшно. Только встали, как раздался взрыв. Вылетели окна, стекло. Мы все живы, слава Богу. У нас трое сотрудников, все живы", — рассказала Римма.

Римма рассказывает о пережитом обстреле. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

В помещении была повреждена техника. Женщины сильно испугались, однако никто из них не получил ранений. Сразу покинуть офис они не смогли. По словам Риммы, после взрыва вокруг было много стекла. Большой аквариум в помещении уцелел, хотя сверху на него посыпались обломки. В здании также возник небольшой пожар, с которым сотрудницы справились самостоятельно.

"Частично пострадала техника: ноутбук и один компьютер. А так все цело. Напуганы, очень напуганы. Главное, что живы", — добавила женщина.

Последствия обстрела на одной из центральных улиц. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Как спасали заблокированных людей

Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области Марина Аверина рассказала, что после удара спасатели проверяли поврежденные жилые дома. В одном из них жильцы оказались заблокированными в своих квартирах.

"Три человека оказались заблокированными в своих квартирах. Мы открыли двери, вытащили их оттуда, остальных людей просто выводили. Люди были напуганы, не знали, выходить им или не выходить", — сообщила Марина Аверина.

Пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Аверина. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Осколки боеприпаса после атаки на Одессу. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

По её словам, во время одного из ударов погиб человек, который просто шёл по улице. Рядом с жилыми домами загорелся автомобиль. Взрывы также повредили другие припаркованные машины, магазины, кафе и окна квартир.

"Ликвидация произошла очень быстро, потому что горела только одна машина. Сейчас спасатели переезжают по другому адресу для проведения работ", — отметила Марина Аверина.

Поврежденный фасад дома после обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Погибшие и поврежденные здания

По данным Одесского городского совета, на Европейской улице россияне убили трех человек: двух женщин и мужчину. По меньшей мере пять человек получили ранения. Оккупанты повредили жилые дома, припаркованные автомобили, магазины, кафе и офисы. По меньшей мере в семи домах выбито более сотни окон. На тротуарах остались осколки стекла и поврежденные конструкции.

Автомобиль с выбитым задним стеклом на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Во время другого удара россияне повредили двухэтажное административное здание с мансардой. Там вспыхнул пожар, который тушили спасатели. Ранение получила женщина. Рядом были повреждены гимназия, офисное здание и жилые дома.

Поврежденное остекление крымскотатарского ресторана. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

По информации начальницы департамента образования и науки Юлии Филлер, в результате атаки россиян на Одессу повреждено одно муниципальное учебное заведение. На момент обстрела дети и педагоги находились в укрытиях.

"Выбиты окна, повреждены некоторые помещения. Но это всё восстановим, а вот жизни прохожих людей не вернёшь", — отметила Юлия Филлер.

Сообщение Юлии Филлер. Фото: скриншот из Facebook

Взрывная волна выбила окна и в трамвае, который находился неподалеку. Сейчас некоторые маршруты курсируют по измененным графикам. После третьего удара число погибших в городе возросло до четырех, еще 9 человек пострадали.

Выбитые стекла и разрушенное остекление балкона. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Россияне атаковали центр ЮНЕСКО

Глава Одесской ОГА Олег Кипер прибыл на место одного из ударов. Он сообщил, что россияне повредили здания в историческом центре Одессы, который находится под охраной ЮНЕСКО.

"Мы сейчас находимся на месте. Вы сами понимаете, что это центральная часть города, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Очень много памятников повреждено, но самое главное, что есть погибшие люди. Есть девушка 19 лет, женщина 40 лет, которые погибли на месте, и шестеро пострадавших по этому адресу", — рассказал Олег Кипер.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Специалисты исследовали обломки, оставшиеся на месте попадания. По предварительным выводам, россияне применили реактивный "Шахед".

"Предварительный осмотр экспертов показал, что это был реактивный "Шахед". Его части здесь лежат прямо на дороге. Вы чувствуете, какой запах горючего, сколько его разлито", — отметил Олег Кипер.

Пожарные подняли автолестницу к крыше здания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Спасатели работают на крыше поврежденного здания. Фото: Новини.LIVE/Виктория Беккер

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 17 ноября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру на юге Одесской области. Оккупанты повредили подстанцию, административное здание, общежитие и склад стройматериалов. В результате обстрела пострадал один человек, а без электричества остались 3,3 тысячи семей.

Также Новини.LIVE сообщали об ударах россиян по предприятиям Одесской области 16 ноября. Захватчики атаковали объекты агрологистики и упаковочной промышленности. На предприятии по производству гофрокартона сгорели оборудование и готовая продукция, а владелец оценил возможные убытки в миллионы гривен. Ранения получили двое мужчин.