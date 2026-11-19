Психодлог надає допомогу постраждалій. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

В Одесі уточнили наслідки масованої атаки росіян 18 листопада. Кількість постраждалих зросла до 17 людей, четверо загинули. Окупанти пошкодили житлові будинки та два навчальні заклади в центрі міста. Комунальні служби всю ніч приймали заявки від мешканців, чиє житло зазнало руйнувань.

Про це в етері Ранок.LIVE розповіла депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко.

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Кількість постраждалих зросла

За словами Світлани Осауленко, після обстрілів міський оперативний штаб працював до пізнього вечора, а вночі продовжував приймати звернення від одеситів. Депутатка повідомила уточнені дані про масштаби пошкоджень і кількість постраждалих.

"Сьогодні вже підтверджено 17 постраждалих, 16 будинків, які зазнали руйнування, 324 вікна. Вчора оперативний штаб працював до самої ночі, вночі збирали заявки від людей", — сказала Світлана Осауленко.

Депутатка повідомила, що росіяни пошкодили й два навчальні заклади. У будівлі Першого ліцею Одеси вибило вікна та двері. Крім того, під час іншого удару окупанти пошкодили дах коледжу. За словами Світлани Осауленко, обійшлося без постраждалих.

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"Слава Богу, діти знаходились в укритті, ніхто із вчителів і дітей не постраждав. Сьогодні цей заклад освіти працює в дистанціонному режимі, також є вибиті вікна та двері", — сказала вона.

Росіяни тричі за ранок атакували Одесу

Новини.LIVE писали, що 18 листопада росіяни тричі атакували багатолюдний історичний центр Одеси у різних локаціях. Перший вибух пролунав близько 10:07, наступні о 10:59 та 12:09. Начальник ОВА Олег Кіпер на місці одного з влучань повідомив, що, за попередніми даними, окупанти застосували реактивні безпілотники типу "Шахед".

Найбільше людей загинули під час першої атаки на вулиці Європейській. Росіяни вбили трьох людей, серед яких дві жінки віком 19 і 40 років та 19-річний хлопець. Під час наступних ударів загинула ще одна людина. Окупанти також пошкодили адміністративну будівлю, де спалахнула пожежа, а також трамвай. Пасажири громадського транспорту не постраждали. Пізніше Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни завдали повторних ударів, коли на місцях попередніх влучань уже працювали рятувальники та поліцейські.

Серед загиблих працівниця телеканалу

Новини.LIVE також писали, що під час атаки загинула Христина Лисенко, багаторічна координаторка, адміністраторка та продюсерка телеканалу "Перший міський. Одеса". Вона йшла на роботу вулицею Європейською, коли росіяни атакували центр міста. До офісу їй залишалося лише три квартали. Сьогодні, 19 листопада, в Одесі оголосили день жалоби. На будівлях приспустять Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам і організаціям рекомендували обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.