Жінка намагається покинути атакований будинок. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удари росіян по центру Одеси сьогодні, 18 листопада. Окупанти атакували житловий сектор і повторно завдали ударів, коли на місце вже прибули рятувальники та поліцейські. Глава держави наголосив, що такі дії Росії суперечать будь-яким заявам про готовність до миру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на офіційний Telegram-канал Президента України Володимира Зеленського.

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Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Повторні удари по Одесі

За словами Володимира Зеленського, після ударів російських дронів по центральній частині Одеси на місцях влучань продовжують працювати екстрені служби. Росіяни атакували житловий сектор, а згодом повторно завдали ударів, коли туди вже прибули рятувальники та правоохоронці.

"Зараз в Одесі допомагають людям, які постраждали від удару російських дронів. Були повторні удари, коли на місце вже прибули рятувальники і поліцейські. "Шахеди" ударили просто по центру Одеси – по житловому сектору. На жаль, є загиблі", — повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що на місцях атак триває ліквідація наслідків, а всі поранені отримують необхідну допомогу.

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Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Зеленський про наміри Росії

Володимир Зеленський назвав удари по Одесі свідомою атакою на мирних людей. На його думку, дії росіян показують їхнє справжнє ставлення до дипломатичних зусиль, спрямованих на завершення війни.

"Жорсткий і свідомий удар просто по людях, по життю. І ще один доказ того, чого насправді хочуть росіяни і як насправді вони ставляться до дипломатичних зусиль", — наголосив президент.

Психологиня спілкується з мешканцями на місці обстрілу. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Глава держави переконаний, що без посилення міжнародного тиску Росія не матиме причин припиняти атаки та переходити до мирного врегулювання. Він наголосив, що дипломатичні заяви мають підтверджуватися реальними діями.

"Без посилення світового тиску на Росію, без реальної підтримки України у Росії не буде справжнього мотиву для деескалації і переходу до миру. Той, хто хоче домовлятись про мир, не нарощує вбивства", — заявив Володимир Зеленський.

Працівники екстрених служб надають допомогу жінці біля автомобіля швидкої. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Нові рішення для України

Президент подякував міжнародним партнерам, які продовжують підтримувати Україну. За його словами, зараз готують нові рішення для посилення захисту держави та подальшої дипломатичної роботи.

"Готуємо й нові рішення для захисту України, нові пакети підтримки і нові спільні з партнерами кроки на підтримку дипломатії", — повідомив Володимир Зеленський.

Атака на Одесу: що відомо

За інформацією Одеської міської ради, внаслідок трьох ударів росіян по центру Одеси 18 листопада загинули четверо людей, є дев'ятеро поранених. На Європейській вулиці окупанти пошкодили щонайменше сім житлових будинків, у яких вибило понад сотню вікон, а також магазини, кафе, офіси та припарковані автомобілі. Ще одним ударом росіяни пошкодили двоповерхову адміністративну будівлю з мансардою, де виникла пожежа. Руйнувань також зазнали гімназія, сусідні житлові будинки та офісні приміщення. Вибуховою хвилею вибило вікна у трамваї, однак пасажири не постраждали.

Новини.LIVE писали, що росіяни 16 листопада атакували підприємства на Одещині. Окупанти обстріляли об'єкти агрологістики та пакувальної промисловості. На підприємстві з виробництва гофрокартону згоріли обладнання та готова продукція. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей, а власник одного з підприємств оцінив збитки в мільйони гривень.



Раніше Новини.LIVE повідомляли про масовану атаку росіян на Одесу та область 15 листопада. Загарбники зруйнували будівлю автомобільного центру та пошкодили складські приміщення, зокрема для зберігання зерна. Після влучань спалахнули пожежі, загорілися автомобілі. На момент публікації інформації про постраждалих не надходило.