Женщина пытается покинуть дом, подвергшийся нападению. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары российских войск по центру Одессы сегодня, 18 ноября. Оккупанты атаковали жилой район и нанесли повторные удары, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские. Глава государства подчеркнул, что такие действия России противоречат любым заявлениям о готовности к миру.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.

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Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Повторные удары по Одессе

По словам Владимира Зеленского, после ударов российских дронов по центральной части Одессы на местах попаданий продолжают работать экстренные службы. Россияне атаковали жилой сектор, а впоследствии повторно нанесли удары, когда туда уже прибыли спасатели и правоохранители.

"Сейчас в Одессе оказывают помощь людям, пострадавшим от удара российских дронов. Были повторные удары, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские. «Шахеды» ударили прямо по центру Одессы — по жилому району. К сожалению, есть погибшие", — сообщил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что на местах атак продолжается ликвидация последствий, а все раненые получают необходимую помощь.

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Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Зеленский о намерениях России

Владимир Зеленский назвал удары по Одессе сознательной атакой на мирных людей. По его мнению, действия россиян показывают их истинное отношение к дипломатическим усилиям, направленным на завершение войны.

"Жесткий и преднамеренный удар прямо по людям, по жизни. И ещё одно доказательство того, чего на самом деле хотят россияне и как на самом деле они относятся к дипломатическим усилиям", — подчеркнул президент.

Психолог общается с жителями на месте обстрела. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Глава государства убежден, что без усиления международного давления у России не будет причин прекращать атаки и переходить к мирному урегулированию. Он подчеркнул, что дипломатические заявления должны подтверждаться реальными действиями.

"Без усиления международного давления на Россию, без реальной поддержки Украины у России не будет настоящего мотива для деэскалации и перехода к миру. Тот, кто хочет договариваться о мире, не увеличивает число убийств", — заявил Владимир Зеленский.

Сотрудники экстренных служб оказывают помощь женщине возле машины скорой помощи. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Новые решения для Украины

Президент поблагодарил международных партнеров, которые продолжают поддерживать Украину. По его словам, сейчас готовятся новые решения для усиления защиты государства и дальнейшей дипломатической работы.

"Готовим и новые решения для защиты Украины, новые пакеты поддержки и новые совместные с партнерами шаги в поддержку дипломатии", — сообщил Владимир Зеленский.

Атака на Одессу: что известно

По информации Одесского городского совета, в результате трех ударов россиян по центру Одессы 18 ноября погибли четыре человека, девять получили ранения. На Европейской улице оккупанты повредили как минимум семь жилых домов, в которых выбило более сотни окон, а также магазины, кафе, офисы и припаркованные автомобили. Еще одним ударом россияне повредили двухэтажное административное здание с мансардой, где возник пожар. Разрушениям также подверглись гимназия, соседние жилые дома и офисные помещения. Взрывной волной выбило окна в трамвае, однако пассажиры не пострадали.

Новини.LIVE сообщали, что 16 ноября россияне атаковали предприятия в Одесской области. Оккупанты обстреляли объекты агрологистики и упаковочной промышленности. На предприятии по производству гофрокартона сгорели оборудование и готовая продукция. В результате обстрелов пострадали два человека, а владелец одного из предприятий оценил ущерб в миллионы гривен.



Ранее Новини.LIVE сообщали о массированной атаке россиян на Одессу и область 15 ноября. Захватчики разрушили здание автомобильного центра и повредили складские помещения, в том числе для хранения зерна. После попаданий вспыхнули пожары, загорелись автомобили. На момент публикации информации о пострадавших не поступало.