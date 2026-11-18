Удары по людям вместо мира: Зеленский об атаке России на Одессу
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары российских войск по центру Одессы сегодня, 18 ноября. Оккупанты атаковали жилой район и нанесли повторные удары, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские. Глава государства подчеркнул, что такие действия России противоречат любым заявлениям о готовности к миру.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
Повторные удары по Одессе
По словам Владимира Зеленского, после ударов российских дронов по центральной части Одессы на местах попаданий продолжают работать экстренные службы. Россияне атаковали жилой сектор, а впоследствии повторно нанесли удары, когда туда уже прибыли спасатели и правоохранители.
"Сейчас в Одессе оказывают помощь людям, пострадавшим от удара российских дронов. Были повторные удары, когда на место уже прибыли спасатели и полицейские. «Шахеды» ударили прямо по центру Одессы — по жилому району. К сожалению, есть погибшие", — сообщил Владимир Зеленский.
Президент отметил, что на местах атак продолжается ликвидация последствий, а все раненые получают необходимую помощь.
Зеленский о намерениях России
Владимир Зеленский назвал удары по Одессе сознательной атакой на мирных людей. По его мнению, действия россиян показывают их истинное отношение к дипломатическим усилиям, направленным на завершение войны.
"Жесткий и преднамеренный удар прямо по людям, по жизни. И ещё одно доказательство того, чего на самом деле хотят россияне и как на самом деле они относятся к дипломатическим усилиям", — подчеркнул президент.
Глава государства убежден, что без усиления международного давления у России не будет причин прекращать атаки и переходить к мирному урегулированию. Он подчеркнул, что дипломатические заявления должны подтверждаться реальными действиями.
"Без усиления международного давления на Россию, без реальной поддержки Украины у России не будет настоящего мотива для деэскалации и перехода к миру. Тот, кто хочет договариваться о мире, не увеличивает число убийств", — заявил Владимир Зеленский.
Новые решения для Украины
Президент поблагодарил международных партнеров, которые продолжают поддерживать Украину. По его словам, сейчас готовятся новые решения для усиления защиты государства и дальнейшей дипломатической работы.
"Готовим и новые решения для защиты Украины, новые пакеты поддержки и новые совместные с партнерами шаги в поддержку дипломатии", — сообщил Владимир Зеленский.
Атака на Одессу: что известно
По информации Одесского городского совета, в результате трех ударов россиян по центру Одессы 18 ноября погибли четыре человека, девять получили ранения. На Европейской улице оккупанты повредили как минимум семь жилых домов, в которых выбило более сотни окон, а также магазины, кафе, офисы и припаркованные автомобили. Еще одним ударом россияне повредили двухэтажное административное здание с мансардой, где возник пожар. Разрушениям также подверглись гимназия, соседние жилые дома и офисные помещения. Взрывной волной выбило окна в трамвае, однако пассажиры не пострадали.
Новини.LIVE сообщали, что 16 ноября россияне атаковали предприятия в Одесской области. Оккупанты обстреляли объекты агрологистики и упаковочной промышленности. На предприятии по производству гофрокартона сгорели оборудование и готовая продукция. В результате обстрелов пострадали два человека, а владелец одного из предприятий оценил ущерб в миллионы гривен.
Ранее Новини.LIVE сообщали о массированной атаке россиян на Одессу и область 15 ноября. Захватчики разрушили здание автомобильного центра и повредили складские помещения, в том числе для хранения зерна. После попаданий вспыхнули пожары, загорелись автомобили. На момент публикации информации о пострадавших не поступало.