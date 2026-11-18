Наслідки атаки на Одесу. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Під час атаки росіян на Одесу сьогодні, 18 листопада, загинула Христина Лисенко, яка працювала на телеканалі "Перший міський". Вона йшла до офісу вулицею Європейською, коли окупанти обстріляли центр міста. До роботи їй залишалося лише три квартали. Колеги розповіли, якою була жінка за життя.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на телеканал "Перший міський. Одеса".

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Ким була Христина Лисенко

Колеги кажуть, що Христина була не лише координаторкою, адміністраторкою та продюсеркою телеканалу, а й людиною, яка підтримувала весь колектив. Вона завжди першою приходила на роботу, допомагала іншим і не залишалася осторонь чужих проблем.

"Вона завжди приходила першою; вона була нашим стрижнем, навколо якого всі та все трималося. Вона була людиною з міцним характером та великим, добрим, справедливим серцем. Воювала за кожного, кого покинули, образили, обділили. Вона любила коней і рятувала котів", — написали у редакції.

Координаторк, адміністраторка та продюсерка телеканалі "Перший міський" Христина Лисенко Фото: кадр з відео

Після липневого обстрілу Одеси Христина прихистила кішку Мавку, яка шукала нову родину. Тварина залишилася жити в офісі телеканалу. Тепер, як написали колеги, Мавка нагадуватиме їм про Христину.

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Наслідки атаки на Одесу

За даними Одеської ОВА, 18 листопада росіяни кілька разів атакували історичний центр Одеси. Унаслідок ударів загинули четверо людей, ще дев'ятеро дістали поранення. На вулиці Європейській загинули троє людей. Росіяни пошкодили житлові будинки, офіси, магазини та кав'ярні. Щонайменше у семи будинках вибуховою хвилею вибило понад сотню вікон. Також загорілися автомобілі. Під час наступних ударів росіяни пошкодили адміністративну будівлю, навчальний заклад і трамвай. В одній із будівель спалахнула пожежа. Пасажири громадського транспорту не постраждали.

Новини.LIVE розповідали, що Президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти повторно атакували місто вже після прибуття на місця влучань рятувальників і поліцейських. Він назвав обстріл свідомим ударом по мирних жителях та наголосив на необхідності посилення міжнародного тиску на Росію.

За повідомленням Одеської міської ради, 19 листопада в місті оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росіян 18 листопада. На будівлях приспустять Державний Прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Підприємствам, установам і організаціям рекомендували обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Одеська редакція Новини.LIVE висловлює щирі співчуття родині, близьким і колегам Христини Лисенко. Ми поділяємо біль усіх, хто втратив рідних і дорогих серцю людей унаслідок атак росіян.

Також Новини.LIVE писали, що 18 листопада 2024 року, росіяни атакували Одесу балістичною ракетою. У районі проспекту Шевченка загинули десятеро людей, а згодом у лікарні помер ще один поранений. Серед жертв були восьмеро поліцейських, медик і двоє містян. Вибух пошкодив будинки, заклади освіти та автомобілі. У другу річницю трагедії окупанти знову атакували середмістя, забравши ще чотири життя.