Рятувальники працюють на місці удару в Одесі 18 листопада 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Два роки тому, 18 листопада 2024 року, росіяни атакували Одесу балістичною ракетою. У районі проспекту Шевченка загинули десятеро людей, а згодом у лікарні помер ще один поранений. Серед жертв були восьмеро поліцейських, медик і двоє містян. Вибух пошкодив будинки, заклади освіти та автомобілі. У другу річницю трагедії окупанти знову атакували середмістя, забравши ще чотири життя.

Новини.LIVE згадують сьогодні наслідки атаки на Одесу 18 листопада 2024 року.

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Удар по проспекту Шевченка

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, у той день близько 11:57 росіяни випустили по Одесі балістичну ракету "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму. Ракета впала у Приморському районі міста. Найважчі наслідки зафіксували поблизу проспекту Шевченка, де в цей час перебували люди.

На місці удару залишилися обгорілі машини. Фото: Новини.LIVE

Одразу після вибуху стало відомо про загиблих і десятки поранених. До місця трагедії прибули рятувальники, медики та поліцейські. Вони допомагали постраждалим, розбирали пошкоджені конструкції та обстежували територію.

Загиблі та поранені одесити

Того дня росіяни вбили десятьох людей. Ще один працівник поліції помер від отриманих травм через два дні. Одним із тих, чиє життя обірвалося після атаки, став 36-річний капітан поліції Вадим Зезюлін. Чоловік дістав тяжкі поранення. У нього залишилися дружина, маленький син, батьки та сестра.

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Розбите вікно у квартирі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Кількість поранених протягом першої доби постійно зростала. Увечері 18 листопада начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про 55 постраждалих. Троє людей тоді перебували у вкрай важкому стані. Наступного ранку Національна поліція оприлюднила уточнені дані про 54 поранених, серед яких були 27 правоохоронців і п'ятеро дітей віком від 7 до 11 років.

У під'їзді розсипалися уламки віконного скла. Фото: Новини.LIVE

Постраждалих доправляли до міських та обласних лікарень. Медики надавали допомогу людям з уламковими пораненнями, травмами голови, рук і ніг, порізами та акубаротравмами. Частина пацієнтів потребувала складного лікування через тяжкість отриманих ушкоджень.

Руйнування в центрі Одеси

Росіяни пошкодили житлові будинки, навчальні заклади, адміністративні приміщення та припарковані автомобілі. За даними поліції від 19 листопада 2024 року, руйнувань зазнали сім житлових будинків, три заклади освіти, дві адміністративні будівлі, приміщення банку та 28 машин.

Наслідки руйнувань на фасаді житлового будинку. Фото: Новини.LIVE

Міська влада згодом оприлюднила ширші дані про пошкодження житла. Комунальні служби обстежили 25 багатоквартирних будинків, у яких постраждали 226 квартир. У будівлях нарахували 567 пошкоджених вікон, зокрема 454 у квартирах і 113 у під'їздах. Працівники комунальних підприємств закривали вибиті вікна плівкою та допомагали мешканцям із першочерговими роботами. Один із мешканців розповів, що від потужного вибуху впав на підлогу у власній квартирі. Рятувальники, які прибули на місце, побачили десятки охоплених вогнем автомобілів і почули крики людей про допомогу. Того ж дня президент Володимир Зеленський назвав удар росіян невипадковим.

Атака на Одесу 18 листопада 2026 року

Рівно через два роки після трагедії на проспекті Шевченка росіяни знову атакували центр Одеси. Сьогодні, 18 листопада 2026 року, окупанти завдали кількох ударів по житловій забудові середмістя. Загинули четверо людей, ще дев'ятеро дістали поранення. Росіяни пошкодили житлові будинки, магазини, офіси та автомобілі.

Також Новини.LIVE поспілкувалися з очевидцями атаки. Один із мешканців розповів, що під час вибуху його відкинуло вбік, а квартиру заповнив дим. Чоловікові стало важко дихати, тому рятувальники допомогли йому вибратися з будинку. Інші очевидці розповіли про вибиті вікна та руйнування в приміщеннях, де вони перебували.

На нові удари по Одесі відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він повідомив, що росіяни повторно атакували місто, коли на місця попередніх влучань уже прибули рятувальники та поліцейські. Президент назвав обстріл свідомим ударом по людях і наголосив, що такі дії свідчать про справжнє ставлення Росії до мирних переговорів. Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск на РФ.