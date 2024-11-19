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Удар РФ по Одесі — постраждала переважно молодь

19 листопада 2024 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В якому стані перебувають поранені внаслідок російського обстрілу 18 листопада
Медичний директор одеської лікарні Отар Чіхварія. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Внаслідок російського ракетного обстрілу Одеси 18 листопада до міських лікарень госпіталізували 21 людину. Ще 16 отримали допомогу амбулаторно. Трьох перевели в обласні стаціонари.

Про стан постраждалих розповів медичний директор однієї з одеських лікарень Отар Чіхварія.

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За словами медика, постраждалі перебувають у відділеннях отоларингології, хірургії та хірургії травм. Вони знаходяться під особистим контролем завідуючих та лікарів, усім надається цілодобовим нагляд. Стан пацієнтів Отар Чіхварія називає середнього ступеня важкості. Всю оперативну допомогу їм вже надали, триває медикаментозна терапія.

"Діагнози які це акубаротравма, мінновибухова травма та різані рани та осколкове поранення обличчя, голови, спини верхніх та нижніх кінцівок. Більше це уламки скла. Проникаючих ран не було, тільки поверхові", — говорить медик.

Отар Чіхварія також додав, що переважна більшість постраждалих — молоді люди.  

Директор лікарні запевнив також, що заклад повністю забезпечений альтернативними джерелами енергопостачання та водопостачання. 

"У нас абсолютно усі відділення підключені до генераторів, тому коли вимикається світло, то автоматично вся лікарня переходить на генератори", — розповів Отар Чіхварія.

Нагадаємо, вдень 18 листопада росіяни випустили по Одесі ракету "Іскандер-М". Загинули десять людей, серед них семеро поліцейських і водій екстреної допомоги.

Одеса війна медики обстріли Новини Одеси поранення

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