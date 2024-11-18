Балістична атака на Одесу: нові подробиці ракетного удару

Наслідки удару балістики по Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зʼявилися нові подробиці обіднього балістичного удару по Одесі. Наразі відомо, що по житловій забудові було завдано прямого удару ракетою, про що свідчать відповідні докази.

Про це під час пресбрифінгу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, фахівці встановили, що вирва свідчить саме про пряме влучання, а не про збиття силами ППО, про яке звітували раніше.

"Тут було пряме влучання. Пізніше ми покажемо — за моєю спиною глибока вирва і чітко видно, що це влучила саме ракета", — говорить очільник ОВА.

Вирва від падіння ракети. Фото: Новини.LIVE

Кількість постраждалих збільшилася

Також Олег Кіпер повідомив, що рятувальна операція продовжується. Наразі кількість постраждалих збільшилася до 47, з яких четверо дітей 11, 10 та 7 років. У двох людей відірвало ноги, вони перебувають у важкому стані. Крім того, відомо про десятьох загиблих.

"Зараз відомо, що серед цього числа семеро поліцейських, двоє цивільних та один медик. Ще двоє людей у важкому стані в реанімації, медики борються за їхнє життя", — додав пан Кіпер.

Одеська обласна прокуратура розпочала відкрите кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Правоохоронці працюють на місці події, ведеться досудове розслідування.

Раніше ми повідомляли, в якому стані перебувають поранені внаслідок російської атаки. Також на обстріл Одеси відреагував президент Володимир Зеленський.