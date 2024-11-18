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Невипадковий удар — Зеленський прокоментував обстріл Одеси

18 листопада 2024 13:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Зеленський відреагував на обстріл Одеси — що сказав президент
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Ракетний удар по Одесі 18 листопада свідчить, що Росія продовжує терор проти цивільного населення України. Всі "сигнали" Кремля буцімто про готовність до перемовин брехливі, адже насправді російське керівництво хоче тільки війни.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.  

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Приліт на парковку

Глава держави зазначив, що російські терористи завдали удару балістикою по житловому району Одеси. Ворог влучив у парковку, пошкодив багатоквартирний будинок, університет і адмінбудівлю.

"Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. Мої співчуття родинам та близьким. Ще майже два десятки людей постраждали. Залучені всі необхідні сили, щоб допомогти всім, хто цього потребує", — написав Володимир Зеленський.

Невипадковий удар

На думку президента, такими діями Росія чітко сигналізує всьому світові, чого насправді прагне.

"Це не випадкові удари — це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів. Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вдень 18 листопада РФ завдала ракетного удару по Одесі. Внаслідок обстрілу загинули вісім людей.

Володимир Зеленський Одеса війна обстріли Новини Одеси

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