Зеленский отреагировал на обстрел Одессы — что сказал президент

Неслучайный удар — Зеленский прокомментировал обстрел Одессы
Ракетный удар по Одессе 18 ноября свидетельствует, что Россия продолжает террор против гражданского населения Украины. Все "сигналы" Кремля о якобы готовности к переговорам лживы, ведь на самом деле российское руководство хочет только войны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Прилет на парковку
Глава государства отметил, что российские террористы нанесли удар баллистике по жилому району Одессы. Враг попал в парковку, повредил многоквартирный дом, университет и админздания.
"По состоянию на данный момент известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка человек пострадали. Вовлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем нуждающимся", — написал Владимир Зеленский.
Не случайный удар
По мнению президента, такими действиями Россия четко сигнализирует всему миру, чего действительно стремится.
"Это не случайные удары — это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "удержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", — отметил Владимир Зеленский.
Напомним, днем 18 ноября РФ нанесла ракетный удар по Одессе. В результате обстрела погибли восемь человек.
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