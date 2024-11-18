Зеленский отреагировал на обстрел Одессы — что сказал президент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Ракетный удар по Одессе 18 ноября свидетельствует, что Россия продолжает террор против гражданского населения Украины. Все "сигналы" Кремля о якобы готовности к переговорам лживы, ведь на самом деле российское руководство хочет только войны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Прилет на парковку

Глава государства отметил, что российские террористы нанесли удар баллистике по жилому району Одессы. Враг попал в парковку, повредил многоквартирный дом, университет и админздания.

"По состоянию на данный момент известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка человек пострадали. Вовлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем нуждающимся", — написал Владимир Зеленский.

Не случайный удар

По мнению президента, такими действиями Россия четко сигнализирует всему миру, чего действительно стремится.

"Это не случайные удары — это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "удержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", — отметил Владимир Зеленский.

Напомним, днем 18 ноября РФ нанесла ракетный удар по Одессе. В результате обстрела погибли восемь человек.