Внаслідок удару РФ по Одесі 18 листопада загинули люди — подробиці

Російський удар по Одесі — багато загиблих і поранених
Внаслідок російського удару по Одесі 18 листопада постраждали житлові будинки та цивільна інфраструктура. Відомо про загиблих і поранених.
Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.
Що відомо
За словами міського голови, внаслідок атаки загинули восьмеро людей. Також є чимало поранених. Рятувальники ліквідовують пожежі у житлових будинках.
В Одеській ОВА розповіли, що поранені 18 людей. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що ворог атакував місто двома ракетами, одна з яких не розірвалася.
"Ще одна ракета, яка не розірвалася, просто в будівлі одного з навчальних закладів Одеси", — говорить Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, вдень 18 листопада ворог атакував Одесу балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. За попередньою інформацією, йдеться про "Іскандер".
Це вже другий ракетний удар по Одесі за два дні. Вчора росіяни обстрілювали енергетичні об'єкти регіону, загинули двоє людей.
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