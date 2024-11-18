Внаслідок удару РФ по Одесі 18 листопада загинули люди — подробиці

Рятувальник за роботою. Фото: ілюстративне/ДСНС

Внаслідок російського удару по Одесі 18 листопада постраждали житлові будинки та цивільна інфраструктура. Відомо про загиблих і поранених.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Що відомо

За словами міського голови, внаслідок атаки загинули восьмеро людей. Також є чимало поранених. Рятувальники ліквідовують пожежі у житлових будинках.

В Одеській ОВА розповіли, що поранені 18 людей. Серед постраждалих одна дитина. Четверо людей у важкому стані.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що ворог атакував місто двома ракетами, одна з яких не розірвалася.

"Ще одна ракета, яка не розірвалася, просто в будівлі одного з навчальних закладів Одеси", — говорить Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, вдень 18 листопада ворог атакував Одесу балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму. За попередньою інформацією, йдеться про "Іскандер".

Це вже другий ракетний удар по Одесі за два дні. Вчора росіяни обстрілювали енергетичні об'єкти регіону, загинули двоє людей.