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На Одещині загинуло двоє людей через ракетну атаку росіян

17 листопада 2024 12:00
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одещина після обстрілу: загинуло двоє людей — Олег Кіпер
Дитяче ліжечко в зруйнованому будинку. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Внаслідок ранкового ракетного обстрілу Одещини загинуло двоє людей. Ситуація в регіоні складна: відсутнє тепло, електроенергія та вода. Усі служби працюють над відновленням життєво важливої інфраструктури.

Про це у неділю, 17 листопада, в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

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Загиблі та постраждалі

Голова ОДА уточнив, що через ракетний удар на Одещині загинуло двоє людей та ще один підліток отримав поранення. Йому надається медична допомога. 

"Попередньо я не можу дати орієнтовну суму збитків, але є загиблі, на жаль. Ми також маємо поранених, і ця інформація буде оновлюватися, оскільки ще розбираються завали", — сказав Кіпер.

Ситуація складна 

Він також повідомив, що в регіоні зберігаються серйозні перебої з електроенергією, водопостачанням і теплом. Олег Кіпер розповів, що наразі усі служби працюють над відновленням постачання води та тепла, зокрема в місті Одеса.

"На жаль, ситуація зараз складна, в багатьох місцях регіону відсутнє тепло, відсутнє світло, відсутня вода. Зараз всі служби залучені до того, щоб протягом декількох годин, особливо в Одесі, відновити постачання води й дати тепло в будинки та медичні заклади", — зазначив Олег Кіпер.

За словами очільника ОВА в Одеському регіоні вже розгорнуто 445 пунктів незламності, і понад 300 додаткових пунктів готові до відкриття.

"Ми працюємо з усіма службами, для того щоб відновити електропостачання в найближчий термін. Освітні заклади сьогодні не працюють, що полегшує ситуацію в контексті навантаження на інфраструктуру", — додав Кіпер.

Всі служби активно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів інфраструктури, але ситуація потребує детального аналізу пошкоджень для визначення термінів і можливості їх поновлення.

"Ми маємо ресурси для забезпечення критичних об'єктів, генератори працюють на паливі, пункти незламності відкриті, але ще треба розуміти ступінь пошкоджень інфраструктури", — підсумував Кіпер.

Нагадаємо, на Одещині розгортаються пункти незламності. Також в області зруйновані приватні будинки

Одеса Одеська область обстріли Одеська ОДА Новини Одеси ракета

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