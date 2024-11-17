Одещина після обстрілу: загинуло двоє людей — Олег Кіпер

На Одещині загинуло двоє людей через ракетну атаку росіян
Внаслідок ранкового ракетного обстрілу Одещини загинуло двоє людей. Ситуація в регіоні складна: відсутнє тепло, електроенергія та вода. Усі служби працюють над відновленням життєво важливої інфраструктури.
Про це у неділю, 17 листопада, в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Загиблі та постраждалі
Голова ОДА уточнив, що через ракетний удар на Одещині загинуло двоє людей та ще один підліток отримав поранення. Йому надається медична допомога.
"Попередньо я не можу дати орієнтовну суму збитків, але є загиблі, на жаль. Ми також маємо поранених, і ця інформація буде оновлюватися, оскільки ще розбираються завали", — сказав Кіпер.
Ситуація складна
Він також повідомив, що в регіоні зберігаються серйозні перебої з електроенергією, водопостачанням і теплом. Олег Кіпер розповів, що наразі усі служби працюють над відновленням постачання води та тепла, зокрема в місті Одеса.
"На жаль, ситуація зараз складна, в багатьох місцях регіону відсутнє тепло, відсутнє світло, відсутня вода. Зараз всі служби залучені до того, щоб протягом декількох годин, особливо в Одесі, відновити постачання води й дати тепло в будинки та медичні заклади", — зазначив Олег Кіпер.
За словами очільника ОВА в Одеському регіоні вже розгорнуто 445 пунктів незламності, і понад 300 додаткових пунктів готові до відкриття.
"Ми працюємо з усіма службами, для того щоб відновити електропостачання в найближчий термін. Освітні заклади сьогодні не працюють, що полегшує ситуацію в контексті навантаження на інфраструктуру", — додав Кіпер.
Всі служби активно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів інфраструктури, але ситуація потребує детального аналізу пошкоджень для визначення термінів і можливості їх поновлення.
"Ми маємо ресурси для забезпечення критичних об'єктів, генератори працюють на паливі, пункти незламності відкриті, але ще треба розуміти ступінь пошкоджень інфраструктури", — підсумував Кіпер.
Нагадаємо, на Одещині розгортаються пункти незламності. Також в області зруйновані приватні будинки.
Читайте Новини.LIVE!