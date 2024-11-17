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Ситуація в Одесі дуже складна — розгортають пункти незламності

17 листопада 2024 11:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Енергетична криза на Одещині: працюють пункти незламності
Приміщення пункту незламності. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Внаслідок масованої атаки ворога пошкоджено енергетичну інфраструктуру Одещини. Наразі є перебої з теплом, водою та електропостачанням. У регіоні працюють лікарні на генераторах, а також розгортаються пункти незламності.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Ситуація в Одесі

Ситуація в Одесі залишається складною через наслідки чергового ворожого удару по енергетичній інфраструктурі. На цей момент у місті та регіоні в цілому фіксуються перебої з теплопостачанням, водою та електроенергією.

За інформацією міського голови Одеси, Геннадія Труханова, більшість об'єктів інфраструктури уже заживили від генераторів. 

  • Лікарні та критичні об’єкти інфраструктури працюють на генераторах. Усі медичні заклади забезпечено альтернативними джерелами енергії.
  • 150 котелень вже працюють, однак великі котельні залишаються знеструмленими. Спеціалісти з'ясовують стан та відновлюють роботу.
  • Бювети працюють у штатному режимі. Перехід на генератори спричинив незначні затримки, але зараз водопостачання стабілізується.

У рамках роботи міської комісії ухвалено рішення про відкриття пунктів незламності.

Ситуація в Одеській області

Наразі в регіоні розгорнуто 445 таких пунктів, ще 357 готові до відкриття за необхідності. У пунктах можна зігрітися, підзарядити гаджети та отримати базову допомогу.

"Всі уповноважені служби працюють над усуненням пошкоджень. На цю хвилину спеціалісти вживають усі можливі заходи, аби тепло та водопостачання були відновлені упродовж декількох годин. 
Енергетики безперервно працюють над усуненням наслідків обстрілу", — повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, через масовану атаку росіян в Одесі ввели екстрені відключення світла. Наразі в місті зупинений весь електротранспорт та немає водопостачання у деяких районах.

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