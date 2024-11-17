Энергетический кризис в Одесской области: работают пункты несокрушимости

Ситуация в Одессе сложная — разворачивают пункты несокрушимости
В результате массированной атаки врага повреждена энергетическая инфраструктура Одесчины. В настоящее время есть перебои с теплом, водой и электроснабжением. В регионе работают больницы на генераторах, а также разворачиваются пункты несокрушимости.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Ситуация в Одессе
Ситуация в Одессе остается сложной из-за последствий очередного вражеского удара по энергетической инфраструктуре. В настоящее время в городе и регионе в целом фиксируются перебои с теплоснабжением, водой и электроэнергией.
По информации городского головы Одессы, Геннадия Труханова, большинство объектов инфраструктуры уже заживили от генераторов.
- Больницы и критические объекты инфраструктуры работают на генераторах. Все медицинские учреждения обеспечены альтернативными источниками энергии.
- 150 котельных уже работают, однако большие котельные остаются обесточенными. Специалисты выясняют состояние и возобновляют работу.
- Бюветы работают в штатном режиме. Переход на генераторы повлек за собой незначительные задержки, но сейчас водоснабжение стабилизируется.
В рамках работы городской комиссии принято решение об открытии пунктов несокрушимости.
Ситуация в Одесской области
В регионе развернуто 445 таких пунктов, еще 357 готовы к открытию при необходимости. В пунктах можно согреться, зарядить гаджеты и получить базовую помощь.
"Все уполномоченные службы работают над устранением повреждений. В настоящее время специалисты принимают все возможные меры, чтобы тепло и водоснабжение были восстановлены в течение нескольких часов.
Энергетики непрерывно работают над устранением последствий обстрела", — сообщил глава ОВА Олег Кипер.
Напомним, из-за массированной атаки россиян в Одессе ввели экстренные отключения света. В городе остановлен весь электротранспорт и нет водоснабжения в некоторых районах.
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