Энергетический кризис в Одесской области: работают пункты несокрушимости

Помещение пункта несокрушимости. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В результате массированной атаки врага повреждена энергетическая инфраструктура Одесчины. В настоящее время есть перебои с теплом, водой и электроснабжением. В регионе работают больницы на генераторах, а также разворачиваются пункты несокрушимости.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Ситуация в Одессе

Ситуация в Одессе остается сложной из-за последствий очередного вражеского удара по энергетической инфраструктуре. В настоящее время в городе и регионе в целом фиксируются перебои с теплоснабжением, водой и электроэнергией.

По информации городского головы Одессы, Геннадия Труханова, большинство объектов инфраструктуры уже заживили от генераторов.

Больницы и критические объекты инфраструктуры работают на генераторах. Все медицинские учреждения обеспечены альтернативными источниками энергии.

150 котельных уже работают, однако большие котельные остаются обесточенными. Специалисты выясняют состояние и возобновляют работу.

Бюветы работают в штатном режиме. Переход на генераторы повлек за собой незначительные задержки, но сейчас водоснабжение стабилизируется.

В рамках работы городской комиссии принято решение об открытии пунктов несокрушимости.

Ситуация в Одесской области

В регионе развернуто 445 таких пунктов, еще 357 готовы к открытию при необходимости. В пунктах можно согреться, зарядить гаджеты и получить базовую помощь.

"Все уполномоченные службы работают над устранением повреждений. В настоящее время специалисты принимают все возможные меры, чтобы тепло и водоснабжение были восстановлены в течение нескольких часов.

Энергетики непрерывно работают над устранением последствий обстрела", — сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Напомним, из-за массированной атаки россиян в Одессе ввели экстренные отключения света. В городе остановлен весь электротранспорт и нет водоснабжения в некоторых районах.