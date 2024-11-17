Екстрені відключення світла в Одесі: розпорядження від НЕК "Укренерго"

Пошкоджена електростанція. Фото ілюстративне: ДТЕК

Введенні екстрені відключення електроенергії на Одещині сьогодні, 17 листопада. Наразі графіки планових вимкнень не діють.

Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

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Допис ДТЕК. Фото: скриншот

В Одесі екстрені відключення світла

Через складну ситуацію в енергосистемі пов'язану з ранковими обстрілами, України НЕК "Укренерго" розпорядився ввести екстрені відключення електроенергії. Це рішення було прийняте через необхідність балансування енергосистеми та захисту її стабільності. Енергетики звертають увагу, що під час екстрених відключень попередньо прогнозовані графіки не застосовуються. Відключення можуть відбуватися без попередження, залежно від ситуації.

Поради:

Зарядіть мобільні телефони та інші пристрої.

Підготуйте ліхтарі, свічки або інші джерела світла.

Дотримуйтесь інформації від місцевих енергопостачальників.

Якщо введуть графіки: як діяти одеситам

Зазначимо, що є ймовірність введення графіків відключення світла, коли енергосистема стабілізується. Графіки передбачають три рівні ситуацій: гарантована наявність світла (білий колір), гарантовані відключення (сірий колір) та можливі відключення (світло-сірий колір).

Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

У періоди з підвищеним ризиком, а саме з 10:00 до 16:00, енергетики рекомендують одеситам знизити використання потужних електроприладів і не користуватися ліфтами.

Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК

Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, наразі в місті зупинений весь електротранспорт. Про відновлення роботи буде повідомлено додатково. Також ми повідомляли, що у Києві після ранкових вибухів палає дах будинку, є постраждалі.