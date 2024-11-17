Экстренные отключения света в Одессе: распоряжение от НЭК "Укрэнерго"

В Одессе ввели экстренные отключения света — графики не действуют
Введены экстренные отключения электроэнергии в Одесской области сегодня, 17 ноября. Сейчас графики плановых отключений не действуют.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
В Одессе экстренные отключения света
Из-за сложной ситуации в энергосистеме связанной с утренними обстрелами Украины НЭК "Укрэнерго" распорядился ввести экстренные отключения электроэнергии. Это решение было принято из-за необходимости балансировки энергосистемы и защиты ее стабильности. Энергетики обращают внимание, что при экстренных отключениях предварительно прогнозируемые графики не применяются. Отключения могут происходить без предупреждения в зависимости от ситуации.
Советы:
Зарядите мобильные телефоны и другие устройства.
Подготовьте фонари, свечи или другие источники света.
Следуйте информации от местных энергопоставщиков.
Если введут графики: как действовать одесситам
Отметим, что есть возможность ввода графиков отключения света, когда энергосистема стабилизируется. Графики предусматривают три уровня ситуаций: гарантированное наличие света (белый цвет), гарантированные отключения (серый цвет) и возможные отключения (светло-серый цвет).
В периоды с повышенным риском, а именно с 10.00 до 16.00, энергетики рекомендуют одесситам снизить использование мощных электроприборов и не пользоваться лифтами.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, сейчас в городе остановлен весь электротранспорт. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно. Также мы сообщали, что в Киеве после утренних взрывов пылает крыша дома, есть пострадавшие.
Читайте Новини.LIVE!