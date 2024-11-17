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В Одессе ввели экстренные отключения света — графики не действуют

17 ноября 2024 08:23
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Экстренные отключения света в Одессе: распоряжение от НЭК "Укрэнерго"
Повреждена электростанция. Фото иллюстративное: ДТЭК
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Введены экстренные отключения электроэнергии в Одесской области сегодня, 17 ноября. Сейчас графики плановых отключений не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

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Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

В Одессе экстренные отключения света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме связанной с утренними обстрелами Украины НЭК "Укрэнерго" распорядился ввести экстренные отключения электроэнергии. Это решение было принято из-за необходимости балансировки энергосистемы и защиты ее стабильности. Энергетики обращают внимание, что при экстренных отключениях предварительно прогнозируемые графики не применяются. Отключения могут происходить без предупреждения в зависимости от ситуации.

Советы:

Зарядите мобильные телефоны и другие устройства.
Подготовьте фонари, свечи или другие источники света.
Следуйте информации от местных энергопоставщиков.

Если введут графики: как действовать одесситам

Отметим, что есть возможность ввода графиков отключения света, когда энергосистема стабилизируется. Графики предусматривают три уровня ситуаций: гарантированное наличие света (белый цвет), гарантированные отключения (серый цвет) и возможные отключения (светло-серый цвет).

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 1
График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 2
График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

В периоды с повышенным риском, а именно с 10.00 до 16.00, энергетики рекомендуют одесситам снизить использование мощных электроприборов и не пользоваться лифтами.

Отключение света Одесса 7 сентября, группа 3
График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 4
График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 5
График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК
Отключение света Одесса 7 сентября, группа 6
График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, сейчас в городе остановлен весь электротранспорт. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно. Также мы сообщали, что в Киеве после утренних взрывов пылает крыша дома, есть пострадавшие.

коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК свет

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08:37 В Минэнерго заявили о массированной атаке на энергетику Украины

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

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08:23 В Одессе ввели экстренные отключения света — графики не действуют

08:09 В результате атаки в Украине ввели экстренные отключения света

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