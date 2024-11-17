Экстренные отключения света в Одессе: распоряжение от НЭК "Укрэнерго"

Повреждена электростанция. Фото иллюстративное: ДТЭК

Введены экстренные отключения электроэнергии в Одесской области сегодня, 17 ноября. Сейчас графики плановых отключений не действуют.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

Читайте также:

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

В Одессе экстренные отключения света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме связанной с утренними обстрелами Украины НЭК "Укрэнерго" распорядился ввести экстренные отключения электроэнергии. Это решение было принято из-за необходимости балансировки энергосистемы и защиты ее стабильности. Энергетики обращают внимание, что при экстренных отключениях предварительно прогнозируемые графики не применяются. Отключения могут происходить без предупреждения в зависимости от ситуации.

Советы:

Зарядите мобильные телефоны и другие устройства.

Подготовьте фонари, свечи или другие источники света.

Следуйте информации от местных энергопоставщиков.

Если введут графики: как действовать одесситам

Отметим, что есть возможность ввода графиков отключения света, когда энергосистема стабилизируется. Графики предусматривают три уровня ситуаций: гарантированное наличие света (белый цвет), гарантированные отключения (серый цвет) и возможные отключения (светло-серый цвет).

График отключений для группы 1. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 2. Фото: ДТЭК

В периоды с повышенным риском, а именно с 10.00 до 16.00, энергетики рекомендуют одесситам снизить использование мощных электроприборов и не пользоваться лифтами.

График отключений для группы 3. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 4. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

частных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключений для группы 5. Фото: ДТЭК

График отключений для группы 6. Фото: ДТЭК

Напомним, сейчас в городе остановлен весь электротранспорт. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно. Также мы сообщали, что в Киеве после утренних взрывов пылает крыша дома, есть пострадавшие.