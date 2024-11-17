Аварійні відключення світла в Одесі спричинили перебої з водопостачанням

Люди з пляшками води. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні зранку через аварійні відключення електроенергії, оголошені ДТЕК "Одеські електромережі", низка об'єктів "Інфоксводоканалу" залишилася без живлення. Щоб забезпечити постачання води, більшість насосних станцій було переведено на роботу від генераторів. Проте не всі вдалося заживити.

Про це повідомили в Інфоксводоканалі.

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Повідомлення Інфоксводоканалу. Фото: скриншот

В Одесі немає води

Однак через високу потужність та специфічні технологічні умови деяких насосних станцій використання автономних джерел енергії на них виявилося неможливим. У результаті споживачі у різних районах міста стикаються з перебоями у водопостачанні.

Представники "Інфоксводоканалу" запевняють, що одразу після відновлення електропостачання водопостачання буде поновлено у найкоротший час.

Адреси бюветів, які працюють сьогодні

Станом на ранок 17 листопада, за інформацією мерії, в Одесі відкрито 13 бюветів, доступних для відвідувачів. Вони розташовані за такими адресами:

вул. Дальницька, 25;

пр. Небесної Сотні, 14;

вул. І. Рабіна;

пр. Семена Комірного (Гагаріна), 33;

вул. Добровольців (Маршала Говорова);

6-та ст. Великого Фонтану;

сквер Михайлівський;

вул. Інглезі;

вул. Геранієва;

сквер Старобазарний;

вул. Просвіти, 1Д;

сквер Прохорівський;

вул. Кримська.

Наразі три бювети залишаються недоступними:

на вул. Космонавтів, 17а — через збій в електроживленні, ведуться відновлювальні роботи;

у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 1 — через капітальний ремонт.

Міська влада закликає жителів користуватися доступними бюветами та слідкувати за подальшими оновленнями щодо відновлення роботи решти точок водопостачання.

Адреси бюветів. Фото: скриншот

В Одесі не працюють світлофори

Окрім цього, через відсутність електропостачання в Одесі не працюють світлофори. В мерії закликають бути уважними на дорогах.

Допис міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, через масовану атаку росіян в Одесі ввели екстрені відключення світла. Наразі в місті зупинений весь електротранспорт.