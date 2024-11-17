Аварийные отключения света в Одессе повлекли за собой перебои с водоснабжением

Люди с бутылками воды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня утром из-за аварийных отключений электроэнергии, объявленных ДТЭК "Одесские электросети", ряд объектов "Инфоксводоканала" остался без питания. Для обеспечения поставки воды большинство насосных станций были переведены на работу от генераторов. Однако не все удалось заживить.

Об этом сообщили в Инфоксводоканале.

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Сообщения Инфоксводоканала. Фото: скриншот

В Одессе нет воды

Однако из-за высокой мощности и специфических технологических условий некоторых насосных станций использование автономных источников энергии на них оказалось невозможным. В результате потребители в разных районах города сталкиваются с перебоями в водоснабжении.

Представители "Инфоксводоканала" уверяют, что сразу после возобновления электроснабжения водоснабжение будет возобновлено в самое короткое время.

Адреса бюветов, работающих сегодня

По состоянию на утро 17 ноября, по информации мэрии, в Одессе открыто 13 бюветов, доступных посетителям. Они расположены по следующим адресам:

ул. Дальницкая, 25;

пр. Небесной Сотни, 14;

ул. И. Рябина;

пр. Семена Кладового (Гагарина), 33;

ул. Добровольцев (Маршала Говорова);

6-я ст. Большого Фонтана;

сквер Михайловский;

ул. Инглей;

ул. Гераниева;

сквер Старобазарный;

ул. Просвещения, 1Д;

сквер Прохоровский;

ул. Крымский.

В настоящее время три бювета остаются недоступными:

по ул. Космонавтов, 17а — из-за сбоя в электропитании, ведутся восстановительные работы;

в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 1 — из-за капитального ремонта.

Городские власти призывают жителей пользоваться доступными бюветами и следить за дальнейшими обновлениями по возобновлению работы остальных точек водоснабжения.

Адреса бюветов. Фото: скриншот

В Одессе не работают светофоры

Кроме этого, из-за отсутствия электроснабжения в Одессе не работают светофоры. В мэрии призывают быть внимательными на дорогах.

Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Напомним, из-за массированной атаки россиян в Одессе ввели экстренные отключения света. Сейчас в городе остановлен весь электротранспорт.