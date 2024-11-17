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Знищено приватні будинки — наслідки російського обстрілу Одещини

17 листопада 2024 11:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ракетний обстріл Одещини: руйнування, пожежі та постраждала людина
Психолог заспокоює жінку. Фото: ДСНС
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 17 листопада, Росія завдала ракетного удару по Одещині. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в приватних будинках в Одеському районі. Рятувальники працюють над ліквідацією чергового масованого удару.

Про це у неділю, 17 листопада, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

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Зруйновані будинки

Внаслідок обстрілу сталися значні руйнування: спалахнули пожежі в трьох приватних житлових будинках, ще чотири будинки зазнали серйозних пошкоджень.

Знищено приватні будинки — наслідки російського обстрілу Одещини - фото 1
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС
Знищено приватні будинки — наслідки російського обстрілу Одещини - фото 2
Рятувальник ліквідує наслідки влучання. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждав підліток, який отримав травми. Місцевим мешканцям була надана психологічна допомога від психологині ДСНС, яка працювала на місці події. Крім того, рятувальники знайшли собаку, який загубився під час вибухів, та повернули його власникам.

Знищено приватні будинки — наслідки російського обстрілу Одещини - фото 3
Рятувальник з собакою на руках. Фото: ДСНС
Знищено приватні будинки — наслідки російського обстрілу Одещини - фото 4
Медики надають допомогу постраждалому хлопцю. Фото: ДСНС

До ліквідації наслідків удару було задіяно 35 вогнеборців, які оперативно боролися з пожежами та усували руйнування. На цей час рятувальники продовжують працювати на місці влучання.

Знищено приватні будинки — наслідки російського обстрілу Одещини - фото 5
Руйнування після обстрілу. Фото: ДСНС
Знищено приватні будинки — наслідки російського обстрілу Одещини - фото 6
Зруйнований будинок. Фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки ворога пошкоджено енергетичну інфраструктуру Одещини. Наразі є перебої з теплом, водою та електропостачанням. Також росіяни завдали удару по Миколаєву, загинуло двоє людей. 

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