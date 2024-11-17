Ракетний обстріл Одещини: руйнування, пожежі та постраждала людина

Знищено приватні будинки — наслідки російського обстрілу Одещини
Сьогодні, 17 листопада, Росія завдала ракетного удару по Одещині. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в приватних будинках в Одеському районі. Рятувальники працюють над ліквідацією чергового масованого удару.
Про це у неділю, 17 листопада, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Зруйновані будинки
Внаслідок обстрілу сталися значні руйнування: спалахнули пожежі в трьох приватних житлових будинках, ще чотири будинки зазнали серйозних пошкоджень.
За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждав підліток, який отримав травми. Місцевим мешканцям була надана психологічна допомога від психологині ДСНС, яка працювала на місці події. Крім того, рятувальники знайшли собаку, який загубився під час вибухів, та повернули його власникам.
До ліквідації наслідків удару було задіяно 35 вогнеборців, які оперативно боролися з пожежами та усували руйнування. На цей час рятувальники продовжують працювати на місці влучання.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки ворога пошкоджено енергетичну інфраструктуру Одещини. Наразі є перебої з теплом, водою та електропостачанням. Також росіяни завдали удару по Миколаєву, загинуло двоє людей.
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