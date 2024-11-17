Ракетний обстріл Одещини: руйнування, пожежі та постраждала людина

Психолог заспокоює жінку. Фото: ДСНС

Сьогодні, 17 листопада, Росія завдала ракетного удару по Одещині. Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі в приватних будинках в Одеському районі. Рятувальники працюють над ліквідацією чергового масованого удару.

Про це у неділю, 17 листопада, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Зруйновані будинки

Внаслідок обстрілу сталися значні руйнування: спалахнули пожежі в трьох приватних житлових будинках, ще чотири будинки зазнали серйозних пошкоджень.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальник ліквідує наслідки влучання. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждав підліток, який отримав травми. Місцевим мешканцям була надана психологічна допомога від психологині ДСНС, яка працювала на місці події. Крім того, рятувальники знайшли собаку, який загубився під час вибухів, та повернули його власникам.

Рятувальник з собакою на руках. Фото: ДСНС

Медики надають допомогу постраждалому хлопцю. Фото: ДСНС

До ліквідації наслідків удару було задіяно 35 вогнеборців, які оперативно боролися з пожежами та усували руйнування. На цей час рятувальники продовжують працювати на місці влучання.

Руйнування після обстрілу. Фото: ДСНС

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки ворога пошкоджено енергетичну інфраструктуру Одещини. Наразі є перебої з теплом, водою та електропостачанням. Також росіяни завдали удару по Миколаєву, загинуло двоє людей.