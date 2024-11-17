Ракетный обстрел Одесщины: разрушение, пожары и пострадавший человек

Уничтожены частные дома — последствия обстрела Одесчины
Сегодня, 17 ноября, Россия нанесла ракетный удар по Одесчине. В результате обстрела вспыхнули пожары в частных домах в Одесском районе. Спасатели работают над ликвидацией очередного массированного удара.
Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Разрушенные дома
В результате обстрела произошли значительные разрушения: вспыхнули пожары в трех частных жилых домах, еще четыре дома получили серьезные повреждения.
По предварительной информации, в результате обстрела пострадал подросток, получивший травмы. Местным жителям была оказана психологическая помощь от ГСЧС, которая работала на месте происшествия. Кроме того, спасатели нашли собаку, которая потерялась во время взрывов, и вернули ее владельцам.
К ликвидации последствий удара были задействованы 35 пожарных, которые оперативно боролись с пожарами и устраняли разрушения. В настоящее время спасатели продолжают работать на месте попадания.
Напомним, в результате массированной атаки врага повреждена энергетическая инфраструктура Одесчины. В настоящее время есть перебои с теплом, водой и электроснабжением. Также россияне нанесли удар по Николаеву, погибли два человека.
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