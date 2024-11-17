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Уничтожены частные дома — последствия обстрела Одесчины

17 ноября 2024 11:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ракетный обстрел Одесщины: разрушение, пожары и пострадавший человек
Психолог успокаивает женщину. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 17 ноября, Россия нанесла ракетный удар по Одесчине. В результате обстрела вспыхнули пожары в частных домах в Одесском районе. Спасатели работают над ликвидацией очередного массированного удара.

Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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В результате обстрела произошли значительные разрушения: вспыхнули пожары в трех частных жилых домах, еще четыре дома получили серьезные повреждения.

Уничтожены частные дома - последствия российского обстрела Одесщины - фото 1
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС
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Спасатель ликвидирует последствия попадания. Фото: ГСЧС

По предварительной информации, в результате обстрела пострадал подросток, получивший травмы. Местным жителям была оказана психологическая помощь от ГСЧС, которая работала на месте происшествия. Кроме того, спасатели нашли собаку, которая потерялась во время взрывов, и вернули ее владельцам.

Уничтожены частные дома - последствия российского обстрела Одесщины - фото 3
Спасатель с собакой на руках. Фото: ГСЧС
Уничтожены частные дома - последствия российского обстрела Одесщины - фото 4
Медики оказывают помощь пострадавшему парню. Фото: ГСЧС

К ликвидации последствий удара были задействованы 35 пожарных, которые оперативно боролись с пожарами и устраняли разрушения. В настоящее время спасатели продолжают работать на месте попадания.

Уничтожены частные дома - последствия российского обстрела Одесщины - фото 5
Разрушение после обстрела. Фото: ГСЧС
Уничтожены частные дома - последствия российского обстрела Одесщины - фото 6
Разрушенный дом. Фото: ГСЧС

Напомним, в результате массированной атаки врага повреждена энергетическая инфраструктура Одесчины. В настоящее время есть перебои с теплом, водой и электроснабжением. Также россияне нанесли удар по Николаеву, погибли два человека.

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