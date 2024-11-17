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Ранкова атака на Миколаїв — кількість загиблих зросла

17 листопада 2024 08:39
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Ранкова атака дронами на Миколаїв: загиблі та поранені
Вогонь після вибуху. Фото ілюстративне: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 17 листопада, близько 04:30 ранку російські війська атакували Миколаїв дронами-камікадзе "Shahed 131/136". Атака спричинила значні руйнування житлового сектора, інфраструктури та жертви серед цивільного населення.

Про це повідомив очільник міста Миколаєва Олександр Сєнкевич

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Повідомлення мера Миколаєва. Фото: скриншот

Атака на Миколаїв: що відомо

Ранок у Миколаєві розпочався з масштабної атаки дронів-камікадзе типу "Shahed 131/136". Ворог завдав ударів декількома хвилями, спричинивши пожежі та значні руйнування в місті. Серед пошкоджених об’єктів — приватні житлові будинки, багатоповерхівка, торговий центр та об’єкт інфраструктури.

Загиблі та постраждалі

Окрім матеріальних втрат, місто зазнало й тяжких людських втрат: наразі відомо про двох загиблих.

Ранкова атака на Миколаїв — кількість загиблих зросла - фото 2
Допис Олександра Сєнкевича. Фото: скриншот

Водночас очільник Миколаївської ОВА уточнив, що загиблі — двоє жінок. 

Ранкова атака на Миколаїв — кількість загиблих зросла - фото 3
Допис Віталія Кіма. Фото: скриншот

Шестеро осіб отримали поранення, серед них двоє дітей.

Рятувальник на місцях

На місцях ударів наразі працюють рятувальники, лікарі та правоохоронці. Ліквідація наслідків триває. Місцева влада закликає громадян залишатися в укриттях під час повітряної тривоги, яка на момент атаки була оголошена по всій Україні.

Нагадаємо, 17 листопада зранку вибухи лунали в Миколаївській області. Також через масовану атаку росіян в Одесі ввели екстрені відключення світла

Одеса Миколаїв Миколаївська область Новини Одеси атака загиблі

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