Утренняя атака дронами на Николаев: погибшие и раненые

Утренняя атака на Николаев — количество погибших выросло
Сегодня, 17 ноября, около 04:30 утра российские войска атаковали Николаев дронами-камикадзе "Shahed 131/136". Атака повлекла за собой значительные разрушения жилищного сектора, инфраструктуры и жертвы среди гражданского населения.
Об этом сообщил глава города Николаев Александр Сенкевич.
Атака на Николаев: что известно
Утро в Николаеве началось с масштабной атаки дронов-камикадзе типа "Shahed 131/136". Враг нанес удары несколькими волнами, что привело к пожарам и значительным разрушениям в городе. Среди поврежденных объектов — частные жилые дома, многоэтажка, торговый центр и объект инфраструктуры.
Погибшие и пострадавшие
Кроме материальных потерь, город понес и тяжелые человеческие потери: сейчас известно о двух погибших.
В то же время глава Николаевской ОВ уточнил, что погибшие — две женщины.
Шесть человек получили ранения, среди них двое детей.
Спасатель на местах
На местах ударов работают спасатели, врачи и правоохранители. Ликвидация последствий продолжается. Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги, которая на момент атаки была объявлена по всей Украине.
Напомним, 17 ноября утром взрывы раздавались в Николаевской области. Также из-за массированной атаки россиян в Одессе ввели экстренные отключения света.
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