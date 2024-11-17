Утренняя атака дронами на Николаев: погибшие и раненые

Огонь после взрыва. Фото иллюстративное: Нацполиция

Сегодня, 17 ноября, около 04:30 утра российские войска атаковали Николаев дронами-камикадзе "Shahed 131/136". Атака повлекла за собой значительные разрушения жилищного сектора, инфраструктуры и жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщил глава города Николаев Александр Сенкевич.

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Сообщение мэра Николаева. Фото: скриншот

Атака на Николаев: что известно

Утро в Николаеве началось с масштабной атаки дронов-камикадзе типа "Shahed 131/136". Враг нанес удары несколькими волнами, что привело к пожарам и значительным разрушениям в городе. Среди поврежденных объектов — частные жилые дома, многоэтажка, торговый центр и объект инфраструктуры.

Погибшие и пострадавшие

Кроме материальных потерь, город понес и тяжелые человеческие потери: сейчас известно о двух погибших.

Сообщение Александра Сенкевича. Фото: скриншот

В то же время глава Николаевской ОВ уточнил, что погибшие — две женщины.

Сообщение Виталия Кима. Фото: скриншот

Шесть человек получили ранения, среди них двое детей.

Спасатель на местах

На местах ударов работают спасатели, врачи и правоохранители. Ликвидация последствий продолжается. Местные власти призывают граждан оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги, которая на момент атаки была объявлена по всей Украине.

Напомним, 17 ноября утром взрывы раздавались в Николаевской области. Также из-за массированной атаки россиян в Одессе ввели экстренные отключения света.