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На Одесчине погибло два человека из-за ракетной атаки россиян

17 ноября 2024 12:00
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесщина после обстрела: погибли два человека — Олег Кипер
Детская кроватка в разрушенном доме. Фото: ГСЧС
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В результате утренних ракетных обстрелов Одесчины, погибли два человека. Ситуация в регионе сложная: отсутствует тепло, электроэнергия и вода. Все службы работают по восстановлению жизненно важной инфраструктуры.

Об этом в воскресенье, 17 ноября, в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Погибшие и пострадавшие

Глава ОГА уточнил, что из-за ракетного удава в Одесской области погибли два человека и еще один подросток получил ранения. Ему оказывается медицинская помощь.

"Предварительно я не могу дать ориентировочную сумму ущерба, но есть погибшие, к сожалению. У нас также есть раненые, и эта информация будет обновляться, поскольку еще разбираются завалы", — сказал Кипер.

Ситуация сложная

Он также сообщил, что в регионе сохраняются серьезные перебои с электроэнергией, водоснабжением и теплом. Олег Кипер рассказал, что все службы работают над восстановлением поставок воды и тепла, в частности в городе Одесса.

"К сожалению, ситуация сейчас сложная, во многих местах региона отсутствует тепло, отсутствует свет, отсутствует вода. Сейчас все службы привлечены к тому, чтобы в течение нескольких часов, особенно в Одессе, возобновить поставки воды и дать тепло в дома и медицинские учреждения", – отметил Олег Кипер.

По словам главы ОВА в Одесском регионе уже развернуто 445 пунктов несокрушимости, и более 300 дополнительных пунктов готовы к открытию.

"Мы работаем со всеми службами для того, чтобы возобновить электроснабжение в ближайшие сроки. Образовательные заведения сегодня не работают, что облегчает ситуацию в контексте нагрузки на инфраструктуру", — добавил Кипер.

Все службы активно работают над восстановлением поврежденных объектов инфраструктуры, но ситуация требует детального анализа повреждений для определения сроков и возможности их обновления.

"У нас есть ресурсы для обеспечения критических объектов, генераторы работают на топливе, пункты несокрушимости открыты, но еще нужно понимать степень повреждений инфраструктуры", — подытожил Кипер.

Напомним, в Одесской области разворачиваются пункты несокрушимости. Также в области разрушены частные дома.

Одесса Одесская область обстрелы Одесская ОГА Новости Одессы ракета

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