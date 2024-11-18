В результате удара РФ по Одессе 18 ноября погибли люди — подробности

Спасатель за работой. Фото: иллюстративное/ГСЧС

В результате российского удара по Одессе 18 ноября пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. Известно о погибших и раненых.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Что известно

По словам городского головы, в результате атаки погибли восемь человек. Также немало раненых. Спасатели ликвидируют пожары в жилых домах.

В Одесской ОВА рассказали, что ранены 18 человек. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что враг атаковал город двумя ракетами, одна из которых не разорвалась.

"Еще одна неразорвавшаяся ракета прямо в здании одного из учебных заведений Одессы", — говорит Алексей Гончаренко.

Напомним, днем 18 ноября враг атаковал Одессу баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма. По предварительной информации, речь идет об "Искандере".

Это уже второй ракетный удар по Одессе через два дня. Вчера россияне обстреливали энергетические объекты региона, погибли два человека.