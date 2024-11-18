Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Российский удар по Одессе — много погибших и раненых arrow

Российский удар по Одессе — много погибших и раненых

18 ноября 2024 13:13
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В результате удара РФ по Одессе 18 ноября погибли люди — подробности
Спасатель за работой. Фото: иллюстративное/ГСЧС
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В результате российского удара по Одессе 18 ноября пострадали жилые дома и гражданская инфраструктура. Известно о погибших и раненых.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Читайте также:
Российский удар по Одессе погибли люди - фото 1
Сообщение об обстреле. Фото: скриншот

Что известно

По словам городского головы, в результате атаки погибли восемь человек. Также немало раненых. Спасатели ликвидируют пожары в жилых домах.

В Одесской ОВА рассказали, что ранены 18 человек. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что враг атаковал город двумя ракетами, одна из которых не разорвалась.

"Еще одна неразорвавшаяся ракета прямо в здании одного из учебных заведений Одессы", — говорит Алексей Гончаренко.

Напомним, днем 18 ноября враг атаковал Одессу баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма. По предварительной информации, речь идет об "Искандере".

Это уже второй ракетный удар по Одессе через два дня. Вчера россияне обстреливали энергетические объекты региона, погибли два человека.

Одесса война обстрелы Новости Одессы жертвы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:15 Зеленский представит "План стойкости Украины", — СМИ

14:13 Умеров заявил о разработке трех цифровых платформ в 2025 году

14:05 Синоптики предупредили Львовщину об опасной погоде завтра

14:05 В ВСУ назвали ключевые события за 1000 дней войны — инфографика

14:03 Поддержка детей-ВПЛ — какие льготы доступны в ноябре

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

13:53 Неслучайный удар — Зеленский прокомментировал обстрел Одессы

13:47 В Германии отреагировали на разрешение бить по РФ — что сказали

13:46 В ДТП на Киевщине столкнулись три автомобиля — много пострадавших

13:45 На Днепропетровщине ликвидировали группу рэкетиров — детали

13:38 Разрешение Украине бить ATACMS по России — что могут уничтожить

14:15 Зеленский представит "План стойкости Украины", — СМИ

14:13 Умеров заявил о разработке трех цифровых платформ в 2025 году

14:05 Синоптики предупредили Львовщину об опасной погоде завтра

14:05 В ВСУ назвали ключевые события за 1000 дней войны — инфографика

14:03 Поддержка детей-ВПЛ — какие льготы доступны в ноябре

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

13:53 Неслучайный удар — Зеленский прокомментировал обстрел Одессы

13:47 В Германии отреагировали на разрешение бить по РФ — что сказали

13:46 В ДТП на Киевщине столкнулись три автомобиля — много пострадавших

13:45 На Днепропетровщине ликвидировали группу рэкетиров — детали

13:38 Разрешение Украине бить ATACMS по России — что могут уничтожить

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Text

08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
Text

14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает