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В Одесі чутно вибухи — що відомо

18 листопада 2024 11:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Вибухи в Одесі — що відомо
Дим після вибуху у небі. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі пролунали потужні вибухи. В місті оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про вихід балістики з тимчасового окупованого Криму.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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Повітряну тривогу в Одесі оголосили об 11:13. Повідомлялося про рух розвідувального дрона у бік області, а також про загрозу балістики з Криму.

В Одесі чутно вибухи — що відомо - фото 1
Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: скриншот

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух балістичної ракети у напрямку Одеси. 

В Одесі чутно вибухи — що відомо - фото 2
Повідомлення Повітряних Сил. Фото: скриншот

За даними моніторингових каналів, інформації про повторні виходи ракет немає, але станом на 12:11 повітряна тривога у місті триває. 

Нагадаємо, через ракетну атаку росіян вранці 18 листопада в Одеській області загинули двоє людей. Також військовий пояснив, чому обстріли Одеси шахедами призводять до значних руйнувань. 

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