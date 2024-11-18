Вибухи в Одесі — що відомо

В Одесі чутно вибухи — що відомо
В Одесі пролунали потужні вибухи. В місті оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про вихід балістики з тимчасового окупованого Криму.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
Одеса під обстрілом
Повітряну тривогу в Одесі оголосили об 11:13. Повідомлялося про рух розвідувального дрона у бік області, а також про загрозу балістики з Криму.
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про рух балістичної ракети у напрямку Одеси.
За даними моніторингових каналів, інформації про повторні виходи ракет немає, але станом на 12:11 повітряна тривога у місті триває.
Нагадаємо, через ракетну атаку росіян вранці 18 листопада в Одеській області загинули двоє людей. Також військовий пояснив, чому обстріли Одеси шахедами призводять до значних руйнувань.
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