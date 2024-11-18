Взрывы в Одессе — что известно

Дым после взрыва в небе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе раздались мощные взрывы. В городе объявлена воздушная тревога. Сообщалось о выходе баллистики из временного оккупированного Крыма.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Воздушная тревога в Одессе была объявлена в 11:13. Сообщалось о движении разведывательного дрона в сторону области, а также об угрозе баллистики из Крыма.

Уведомление о воздушной тревоге. Фото: скриншот

Воздушные Силы ВСУ сообщили о движении баллистической ракеты в направлении Одессы.

Сообщения Воздушных Сил. Фото: скриншот

По данным мониторинговых каналов, информации о повторных выходах ракет нет, но по состоянию на 12.11 воздушная тревога в городе продолжается.

Напомним, из-за ракетной атаки россиян утром 18 ноября в Одесской области погибли два человека. Также военный объяснил, почему обстрелы Одессы шахедами приводят к значительным разрушениям.