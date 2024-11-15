Стало відомо, чому в Одесі так багато прильотів

Комунальники прибирають місце прильоту. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 15 листопада Одесу атакували виключно "шахедами", а не іншими безпілотниками. Тому навіть після ураження і збиття дронів у місті багато руйнувань.

Про це розповів у Facebook тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Читайте також:

Пост Юрія Ігната. Фото: скриншот

Не все можна збити

За словами військового, Одесу атакували "шахедами" з Краснодарського краю та Криму, а не дронами "невстановленого типу", які зазвичай росіяни використовують вперемішку зі справжніми ударними безпілотниками. Тому у місті багато руйнувань, навіть після уражених і збитих БпЛА з бойовою частиною.

"Щільна забудова міста, урбанізована місцевість суттєво ускладнюють роботу протиповітряної оборони, але відсоток збиття залишається високим. На жаль, не все, що летить, можливо збити над морем!", — зазначив Юрій Ігнат.

Військовий вкотре закликав одеситів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, росіяни завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря, а також атакував 29-ма ударними БпЛА типу Shahed. Внаслідок обстрілу загинула жінка, дев'ять людей опинилися у лікарні. Також постраждали житлові будинки.