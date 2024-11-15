Нічний обстріл Одеси — розповіді очевидців

Люди прибирають уламки. Фото: Новини.LIVE

У ніч проти 15 листопада Одесу атакували російські ракети й ударні безпілотники. Ворог знову бив по житлових масивах. Постраждали квартири мирних містян.

Журналісти Новини.LIVE побачили масштаби руйнувань і поспілкувалися з мешканцями.

Читайте також:

Діти в істериці

Одеситка Катерина разом з сім'єю під час атаки вийшла з квартири, адже залишатися вдома було дуже страшно.

"Діти в істериці. Другий раз школа постраждала — без вікон. Це п...ць, інших коментарів немає", — розповідає вона.

Вдома у Катерини повибивало вікна й поки невідомо, в якому стані дах. Втім, одеситка з родиною наступної ночі спатимуть у своїй квартирі.

"Нічого, проживемо", — каже жінка.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Уламки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

"Мені пощастило"

У одеситки Світлани чоловік воює на фронті. Під час атаки жінка сховалася в туалеті й говорить, що це врятувало її життя.

"Він (Шахед. — Ред.) дзижчить, а потім затих. Мене попереджали: якщо затих, то вже групуйся. І тут вдарило, але мені пощастило", — розповідає вона.

Вибух налякав також котів Світлани. Тварини ховалися ще декілька годин після вибуху.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Уламки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У стані паніки

Люди по-різному реагували на те, що відбувається, розповідає речниця обласного управління ДСНС Марина Аверіна. Дехто перебував у стані сильної паніки. З ними працювали психологи.

"Була літня бабуся, яка не розуміла, що їй робити. Вона просто сиділа в літньому взутті, і їй не дозволено було йти до квартири. Вона казала, що буде сидіти стільки, поки її не пустять в квартиру. Але ми вмовили її і відвели до пункту незламності", — каже Марина Аверіна.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Уламки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одесу у ніч проти 15 листопада постраждали житлові будівлі та громадські заклади. Загинула 35-річна жінка, 10 людей поранені.

Також ми повідомляли про те, навіщо росіяни обстрілюють житлові квартали.