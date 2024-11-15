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Ніч жаху — як одесити пережили російський обстріл, фото

15 листопада 2024 10:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Нічний обстріл Одеси — розповіді очевидців
Люди прибирають уламки. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У ніч проти 15 листопада Одесу атакували російські ракети й ударні безпілотники. Ворог знову бив по житлових масивах. Постраждали квартири мирних містян.

Журналісти Новини.LIVE побачили масштаби руйнувань і поспілкувалися з мешканцями. 

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Діти в істериці

Одеситка Катерина разом з сім'єю під час атаки вийшла з квартири, адже залишатися вдома було дуже страшно.

"Діти в істериці. Другий раз школа постраждала — без вікон. Це п...ць, інших коментарів немає", — розповідає вона.

Вдома у Катерини повибивало вікна й поки невідомо, в якому стані дах. Втім, одеситка з родиною наступної ночі спатимуть у своїй квартирі.

"Нічого, проживемо", — каже жінка.   

Ніч жаху — як одесити пережили російський обстріл, фото - фото 1
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Ніч жаху — як одесити пережили російський обстріл, фото - фото 2
Уламки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

 

Ніч жаху — як одесити пережили російський обстріл, фото - фото 3
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

"Мені пощастило"

У одеситки Світлани чоловік воює на фронті. Під час атаки жінка сховалася в туалеті й говорить, що це врятувало її життя.

"Він (Шахед. — Ред.) дзижчить, а потім затих. Мене попереджали: якщо затих, то вже групуйся. І тут вдарило, але мені пощастило", — розповідає вона.

Вибух налякав також котів Світлани. Тварини ховалися ще декілька годин після вибуху.    

Ніч жаху — як одесити пережили російський обстріл, фото - фото 4
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Ніч жаху — як одесити пережили російський обстріл, фото - фото 5
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Ніч жаху — як одесити пережили російський обстріл, фото - фото 6
Уламки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У стані паніки

Люди по-різному реагували на те, що відбувається, розповідає речниця обласного управління ДСНС Марина Аверіна. Дехто перебував у стані сильної паніки. З ними працювали психологи.

"Була літня бабуся, яка не розуміла, що їй робити. Вона просто сиділа в літньому взутті, і їй не дозволено було йти до квартири. Вона казала, що буде сидіти стільки, поки її не пустять в квартиру. Але ми вмовили її і відвели до пункту незламності", — каже Марина Аверіна.   

Ніч жаху — як одесити пережили російський обстріл, фото - фото 7
Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE
Ніч жаху — як одесити пережили російський обстріл, фото - фото 8
Уламки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одесу у ніч проти 15 листопада постраждали житлові будівлі та громадські заклади. Загинула 35-річна жінка, 10 людей поранені.

Також ми повідомляли про те, навіщо росіяни обстрілюють житлові квартали. 

Одеса війна обстріли Новини Одеси ракети дрони

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