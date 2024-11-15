Навіщо росіяни обстрілюють житлові квартали Одеси

Медики ведуть постраждалу. Фото: ДСНС

Після нетривалої паузи РФ поновила обстріли Одеси. Під ударом знову цивільні об'єкти. Тероризуючи мирне населення, окупанти намагаються змусити українців капітулювати.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Комбінована атака

За словами речника, росіяни на деякий час взяли оперативну паузу в обстрілах півдня України. Швидше за все, це було пов'язано з оновленням парку безпілотників. У ніч проти 15 листопада атаки відновилися. Сергій Братчук стверджує, що удар був комбінований — спочатку ракетами Х-59/69, потім ударними дронами.

Посіяти хаос

Речник УДА "Південь" вважає, що атаки по густонаселеним житловим масивам є цілеспрямованою тактикою росіян.

"Тактика ця в тому, щоб створити терор і хаос у суспільстві, і, очевидно, створити такі умови психологічного стану українського народу для того, щоб українці вийшли на цю пікову емоційну площину і сказали: "Все, досить, давайте це зупиняти", — говорить Сергій Братчук.

Нічний удар

За даними Повітряних Сил ЗСУ, у ніч проти 15 листопада ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря, а також атакував 29-ма ударними БпЛА типу Shahed.

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Внаслідок атаки по Одесі загинула 35-річна жінка, яка спала під вікном. Щонайменше десять людей отримали поранення, серед них дев'ятирічний хлопчик. Зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку.