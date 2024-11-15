Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Нічний обстріл Одеси — названі цілі росіян arrow

Нічний обстріл Одеси — названі цілі росіян

15 листопада 2024 09:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Навіщо росіяни обстрілюють житлові квартали Одеси
Медики ведуть постраждалу. Фото: ДСНС
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Після нетривалої паузи РФ поновила обстріли Одеси. Під ударом знову цивільні об'єкти. Тероризуючи мирне населення, окупанти намагаються змусити українців капітулювати.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. 

Читайте також:

Комбінована атака

За словами речника, росіяни на деякий час взяли оперативну паузу в обстрілах півдня України. Швидше за все, це було пов'язано з оновленням парку безпілотників. У ніч проти 15 листопада атаки відновилися. Сергій Братчук стверджує, що удар був комбінований — спочатку ракетами Х-59/69, потім ударними дронами.

Посіяти хаос

Речник УДА "Південь" вважає, що атаки по густонаселеним житловим масивам є цілеспрямованою тактикою росіян. 

"Тактика ця в тому, щоб створити терор і хаос у суспільстві, і, очевидно, створити такі умови психологічного стану українського народу для того, щоб українці вийшли на цю пікову емоційну площину і сказали: "Все, досить, давайте це зупиняти", — говорить Сергій Братчук. 

Нічний удар

За даними Повітряних Сил ЗСУ, у ніч проти 15 листопада ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря, а також атакував 29-ма ударними БпЛА типу Shahed.

Нічний обстріл Одеси — названі цілі росіян - фото 1
Заголовок

Внаслідок атаки по Одесі загинула 35-річна жінка, яка спала під вікном. Щонайменше десять людей отримали поранення, серед них дев'ятирічний хлопчик. Зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку. 

Одеса війна обстріли Новини Одеси ракети дрони

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:04 Чи можна оформити квартиру на дитину і що повинні знати батьки

10:01 У ТЦК роз'яснили порядок вручення повісток в Україні

09:59 Найближчі родичі можуть залишитися без спадку — перелік підстав

09:59 Масштаби руйнувань — наслідки нічної атаки на Одесу, фото

Text

09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

09:48 Рютте закликав надати Україні більше допомоги та пояснив причину

09:48 Ці 5 порад захистять ваш смартфон від морозів взимку

09:39 Повинно зупинитися — Трамп зробив нову заяву про війну в Україні

09:33 Тисячі одеситів залишилися без світла — адреси

09:33 На аукціоні продали рідкісні 5 копійок — скільки коштували

10:04 Чи можна оформити квартиру на дитину і що повинні знати батьки

10:01 У ТЦК роз'яснили порядок вручення повісток в Україні

09:59 Найближчі родичі можуть залишитися без спадку — перелік підстав

09:59 Масштаби руйнувань — наслідки нічної атаки на Одесу, фото

09:48 Рютте закликав надати Україні більше допомоги та пояснив причину

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

09:48 Ці 5 порад захистять ваш смартфон від морозів взимку

09:39 Повинно зупинитися — Трамп зробив нову заяву про війну в Україні

09:33 Тисячі одеситів залишилися без світла — адреси

09:33 На аукціоні продали рідкісні 5 копійок — скільки коштували

09:21 Окупанти запустили по Україні дрони й ракети — скільки збила ППО

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

Text

09:52 Скільки людей загинуло у спробах перетнути кордон — ДПСУ

Text

08:00 Реакція ТЦК на ДТП з військовим у Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

04:30 У 3 ОШБр створили батальйон із мобілізованих ув'язанених

Text

03:47 Рекрутинг може стати причиною успіху ЗСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп проти проєкту бюджету, за який голосуватимуть в Раді

14 листопада 2024
Text

21:42 У Третій ОШБр розкритикували звільнення від покарання за СЗЧ

Text

18:57 Юрист пояснив, що є поштовхом до корупції у роботі ВЛК

Text

18:08 РФ може застосувати проти України іранські ракети — прямий ефір

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

14 листопада 2024

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

4 листопада 2024

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд