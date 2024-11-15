Зачем россияне обстреливают жилые кварталы Одессы

Медики ведут пострадавшую. Фото: ГСЧС

После непродолжительной паузы РФ возобновила обстрелы Одессы. Под ударом снова гражданские объекты. Терроризируя мирное население, оккупанты пытаются заставить украинцев капитулировать.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Комбинированная атака

По словам спикера, россияне на время взяли оперативную паузу в обстрелах юга Украины. Скорее всего, это связано с обновлением парка беспилотников. В ночь на 15 ноября атаки возобновились. Сергей Братчук утверждает, что удар был комбинирован — сначала ракетами Х-59/69, затем ударными дронами.

Посеять хаос

Представитель УГА "Юг" считает, что атаки по густонаселенным жилым массивам являются целенаправленной тактикой россиян.

"Тактика эта в том, чтобы создать террор и хаос в обществе, и, очевидно, создать такие условия психологического состояния украинского народа для того, чтобы украинцы вышли на эту пиковую эмоциональную плоскость и сказали: "Все, достаточно, давайте это останавливать", — говорит Сергей Братчук.

Ночной удар

По данным Воздушных Сил ВСУ, в ночь на 15 ноября враг нанес удар по Одесчине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, а также атаковал 29 ударными БпЛА типа Shahed.

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В результате атаки по Одессе погибла 35-летняя женщина, спавшая под окном. По меньшей мере, десять человек получили ранения, среди них девятилетний мальчик. Разрушен многоквартирный жилой дом в центре города, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, загорелся пожар на территории общественного учреждения и двухэтажного дома.