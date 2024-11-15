В Одесі після атаки РФ збільшилась кількість руйнувань та постраждалих

Руйнування житлового будинку в Одесі після обстрілу окупантів. Фото: ДСНС

Увечері 14 листопада Одеса зазнала масштабного ворожого обстрілу з боку РФ. Внаслідок цього є руйнування та загиблі та поранені, в тому числі серед дітей.

Про це повідомляє міський голова Генадій Труханов.

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За його словами, трагічно загинула одна жінка, ще вісім осіб отримали поранення і зараз одержують необхідну медичну допомогу.

В той же час, в Одеській ОВА проінформували, що серед жертв обстрілу російських окупантів є 9-річний хлопчик у стані середньої тяжкості. Він перебуває у лікарні.

Також серед постраждалих — 22-річний хлопець у важкому стані, інші поранені у стані середнього ступеню важкості.

Які руйнування інфраструктури

Внаслідок атаки зруйновано багатоквартирний житловий будинок в середмісті. Сталося загоряння квартир, пошкоджені багатоповерхівки, близько трьох десятків легкових автомобілів, зайнялася пожежа на території громадського закладу та двоповерхового будинку.

Руйнування в наслідок обстрілу окупантів РФ. Фото: ДСНС

Пожежа через атаку РФ на Одесу. Фото: ДСНС

Пошкодження житлового будинку в Одесі. Фото: ДСНС

Рятувальники долають наслідки російської атаки на Одесу. Фото: ДСНС

Штаб рятувальників з допомоги постраждалим від атаки окупантів на Одесу. Фото: ДСНС 1 / 5

Пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Ця гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків (40 тисяч мешканців), 7 дитячих садків, 4 школи. Також один із пологових будинків, де наразі перебуває 28 породіль та 22 немовля. Медзаклад обігрівається автономно.

Фахівці з теплопостачання вже розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки. В даний час з'ясовується питання можливої евакуації мешканців.

З ранку розпочнеться прибирання міста та надання допомоги мешканцям пошкоджених будинків. Штаби будуть збирати документи для надання матеріальної допомоги.

Нагадаємо, увечері 14 листопада в Одесі пролунали потужні вибухи. Місто опинилося під ударом БпЛА. Також перед найпершим вибухом військові попереджали про швидкісну ціль у бік Одеси або Чорноморська.

Неспокійною була й ніч проти 14 листопада. Росіяни здійснили атаку в Україну, запустивши 59 безпілотників.