В Одессе после атаки РФ увеличилось количество разрушений и пострадавших

Разрушение жилого дома в Одессе после обстрела оккупантов. Фото: ГСНС

Вечером 14 ноября Одесса подверглась масштабному враждебному обстрелу со стороны РФ. В результате разрушения и погибшие и раненые, в том числе среди детей.

Об этом сообщает городской голова Геннадий Труханов.

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Что с пострадавшими после обстрела

По его словам, трагически погибла одна женщина, еще восемь человек получили ранения и сейчас получают необходимую медицинскую помощь.

В то же время, в Одесской ОВА проинформировали, что среди жертв обстрела российских кафиров есть 9-летний мальчик в состоянии средней тяжести. Он находится в больнице.

Среди пострадавших — 22-летний парень в тяжелом состоянии, другие ранены в состоянии средней степени тяжести.

Какие разрушения инфраструктуры

В результате атаки разрушен многоквартирный жилой дом в центре города. Произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, загорелся пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома.

Разрушение в результате обстрела оккупантов РФ. Фото: ГСЧС

Пожар из-за атаки РФ в Одессу. Фото: ГСЧС

Повреждение жилого дома в Одессе. Фото: ГСЧС

Спасатели одолевают последствия российской атаки на Одессу. Фото: ГСЧС

Штаб спасателей с помощью пострадавших от атаки окупантов в Одессу. Фото: ГСЧС 1/5 ​ 5

Поврежден магистральный трубопровод централизованного отопления. Эта ветвь теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов (40 тысяч жителей), 7 детских садов, 4 школы. Также один из родильных домов, где находится 28 рожениц и 22 младенца. Медучреждение обогревается автономно.

Специалисты по теплоснабжению уже приступили к работе по ликвидации последствий атаки. В настоящее время выясняется вопрос о возможной эвакуации жителей.

Утром начнется уборка города и оказание помощи жителям поврежденных домов. Штабы будут собирать документы для предоставления материальной помощи.

Напомним, вечером 14 ноября в Одессе раздались мощные взрывы. Город оказался под ударом БпЛА. Также перед первым взрывом военные предупреждали о скоростной цели в сторону Одессы или Черноморска.

Неспокойной была и ночь на 14 ноября. Россияне совершили атаку в Украину, запустив 59 беспилотников.