Зараз 40 тисяч одеситів залишились без опалення через атаки БпЛА на місто

Загинула жінка та 40 тисяч без опалення — атака РФ на Одесу
Внаслідок атаки по Одесі загинула 35-річна жінка, яка спала під вікном. Через пошкодження інфраструктури наразі 40 тисяч одеситів залишаються без опалення.
Про це повідомив мер міст Генадій Труханов.
Що зараз відбувається в Одесі
За даними очільника Одеси, десятьом постраждалим зараз надають медичну допомогу. Своєю чергою ремонтні служби працюють над відновленням трубопровіду, який був пошкоджений в декількох місцях.
Зараз у медичних закладах працюють генератори та обігрівачі. Завершення ремонтних робіт планується до 8 ранку, після чого подаватимуть тепло.
Нагадаємо, увечері 14 листопада в Одесі пролунали потужні вибухи. Місто опинилося під ударом БпЛА. Також перед найпершим вибухом військові попереджали про швидкісну ціль у бік Одеси або Чорноморська.
Неспокійною була й ніч проти 14 листопада. Росіяни здійснили атаку в Україну, запустивши 59 безпілотників.
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