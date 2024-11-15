Зараз 40 тисяч одеситів залишились без опалення через атаки БпЛА на місто

Результат атаки на Одесу з боку РФ. Фото: ДСНС

Внаслідок атаки по Одесі загинула 35-річна жінка, яка спала під вікном. Через пошкодження інфраструктури наразі 40 тисяч одеситів залишаються без опалення.

Про це повідомив мер міст Генадій Труханов.

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За даними очільника Одеси, десятьом постраждалим зараз надають медичну допомогу. Своєю чергою ремонтні служби працюють над відновленням трубопровіду, який був пошкоджений в декількох місцях.

Зараз у медичних закладах працюють генератори та обігрівачі. Завершення ремонтних робіт планується до 8 ранку, після чого подаватимуть тепло.

Нагадаємо, увечері 14 листопада в Одесі пролунали потужні вибухи. Місто опинилося під ударом БпЛА. Також перед найпершим вибухом військові попереджали про швидкісну ціль у бік Одеси або Чорноморська.

Неспокійною була й ніч проти 14 листопада. Росіяни здійснили атаку в Україну, запустивши 59 безпілотників.