Сейчас 40 тысяч одесситов остались без отопления из-за атак БПЛА на город

Итог атаки на Одессу со стороны РФ. Фото: ГСЧС

В результате атаки по Одессе погибла 35-летняя женщина, спавшая под окном. Из-за повреждений инфраструктуры сейчас 40 тысяч одесситов остаются без отопления.

Об этом сообщил мэр городов Геннадий Труханов.

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По данным главы Одессы, десять пострадавших сейчас получают медицинскую помощь. В свою очередь ремонтные службы работают над восстановлением трубопровода, который был поврежден в нескольких местах.

В настоящее время в медицинских учреждениях работают генераторы и обогреватели. Завершение ремонтных работ планируется до 8 утра, после чего будет подавать тепло.

Напомним, вечером 14 ноября в Одессе раздались мощные взрывы . Город оказался под ударом БпЛА. Также перед первым взрывом военные предупреждали о скоростной цели в сторону Одессы или Черноморска.

Неспокойной была и ночь на 14 ноября. Россияне совершили атаку в Украину , запустив 59 беспилотников.