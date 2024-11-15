Ночной обстрел Одессы — рассказы очевидцев

Ночь ужаса — как одесситы пережили российский обстрел, фото
В ночь на 15 ноября Одессу атаковали российские ракеты и ударные беспилотники. Враг снова бил по жилым массивам. Пострадали квартиры мирных горожан.
Журналисты Новини.LIVE увидели масштабы разрушений и пообщались с жителями.
Дети в истерике
Одесситка Екатерина вместе с семьей во время атаки вышла из квартиры, ведь оставаться дома было очень страшно.
"Дети в истерике. Второй раз школа пострадала — без окон. Это п...ц, других комментариев нет", — рассказывает она.
Дома у Екатерины выбило окна и пока неизвестно, в каком состоянии крыша. Впрочем, одесситка с семьей на следующую ночь будут спать в своей квартире.
"Ничего, проживем", — говорит женщина.
"Мне повезло"
У одесситки Светланы муж воюет на фронте. Во время атаки женщина укрылась в туалете и говорит, что это спасло ее жизнь.
"Он ( Шахед. — Ред. ) жужжит, а потом затих. Меня предупреждали: если затих, то уже группируйся. И тут ударило, но мне повезло",— рассказывает она.
Взрыв испугал также кошек Светланы. Животные прятались еще несколько часов после взрыва.
В состоянии паники
Люди по-разному реагировали на происходящее, рассказывает представитель областного управления ГСЧС Марина Аверина. Некоторые находились в состоянии сильной паники. С ними работали психологи.
"Была пожилая бабушка, которая не понимала, что ей делать. Она просто сидела в летней обуви, и ей не позволено было идти в квартиру. Она говорила, что будет сидеть столько, пока ее не пустят в квартиру. Но мы уговорили ее и отвели в пункт несокрушимости", — говорит Марина Аверина.
Напомним, в результате российской атаки на Одессу в ночь на 15 ноября пострадали жилые здания и общественные учреждения. Погибла 35-летняя женщина, 10 человек получили ранения.
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