Ночной обстрел Одессы — рассказы очевидцев

Люди убирают обломки. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 15 ноября Одессу атаковали российские ракеты и ударные беспилотники. Враг снова бил по жилым массивам. Пострадали квартиры мирных горожан.

Журналисты Новини.LIVE увидели масштабы разрушений и пообщались с жителями.

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Дети в истерике

Одесситка Екатерина вместе с семьей во время атаки вышла из квартиры, ведь оставаться дома было очень страшно.

"Дети в истерике. Второй раз школа пострадала — без окон. Это п...ц, других комментариев нет", — рассказывает она.

Дома у Екатерины выбило окна и пока неизвестно, в каком состоянии крыша. Впрочем, одесситка с семьей на следующую ночь будут спать в своей квартире.

"Ничего, проживем", — говорит женщина.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Обломки на улице. Фото: Новини.LIVЕ

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVЕ

"Мне повезло"

У одесситки Светланы муж воюет на фронте. Во время атаки женщина укрылась в туалете и говорит, что это спасло ее жизнь.

"Он ( Шахед. — Ред. ) жужжит, а потом затих. Меня предупреждали: если затих, то уже группируйся. И тут ударило, но мне повезло",— рассказывает она.

Взрыв испугал также кошек Светланы. Животные прятались еще несколько часов после взрыва.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVЕ

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVЕ

Обломки на улице. Фото: Новини.LIVЕ

В состоянии паники

Люди по-разному реагировали на происходящее, рассказывает представитель областного управления ГСЧС Марина Аверина. Некоторые находились в состоянии сильной паники. С ними работали психологи.

"Была пожилая бабушка, которая не понимала, что ей делать. Она просто сидела в летней обуви, и ей не позволено было идти в квартиру. Она говорила, что будет сидеть столько, пока ее не пустят в квартиру. Но мы уговорили ее и отвели в пункт несокрушимости", — говорит Марина Аверина.

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVЕ

Обломки на улице. Фото: Новини.LIVЕ

Напомним, в результате российской атаки на Одессу в ночь на 15 ноября пострадали жилые здания и общественные учреждения. Погибла 35-летняя женщина, 10 человек получили ранения.

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