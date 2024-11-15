Скільки будинків пошкоджено в Одесі після атаки у ніч проти 15 листопада

Працівник прокуратури на місці обстрілу. Фото: Одеська прокуратура

Внаслідок російської атаки на Одесу у ніч проти 15 листопада постраждали житлові будівлі та громадські заклади. Правоохоронці розпочали провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі у п'ятницю, 15 листопада.

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Пошкоджені будівлі

За даними правоохоронців, постраждали дев'ять багатоповерхових будинків, приміщення СТО, церква, торгівельні об'єкти, магістральний трубопровід теплопостачання, приватні гаражі та понад 40 автомобілів. Також ворог поцілив по припортовій інфраструктурі.

Руйнування внаслідок обстрілу. Фото: Одеська прокуратура

Руйнування внаслідок обстрілу. Фото: Одеська прокуратура

Руйнування внаслідок обстрілу. Фото: Одеська прокуратура

Також вибиті вікна й рами у двох школах, постраждали два дитячих садочки.

Зазначимо, що ремонтні роботи з відновлення пошкодженого трубопроводу вже завершили. Комунальники почали заповнювати систему.

Руйнування внаслідок обстрілу. Фото: Одеська прокуратура

Руйнування внаслідок обстрілу. Фото: Одеська прокуратура

Нагадаємо, внаслідок атаки загинула 35-річна жінка, жителька п’ятиповерхового житлового будинку у спальному районі міста. Постраждали 10 людей, з них 8 із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до лікарні.

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