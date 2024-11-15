Сколько домов повреждено в Одессе после атаки в ночь на 15 ноября

Масштабы разрушений — последствия ночной атаки на Одессу, фото
В результате российской атаки на Одессу в ночь на 15 ноября пострадали жилые здания и общественные учреждения. Правоохранители приступили к производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре в пятницу, 15 ноября.
Поврежденные здания
По данным правоохранителей, пострадали девять многоэтажных домов, помещение СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 автомобилей. Также враг попал по припортовой инфраструктуре.
Также выбиты окна и рамы в двух школах, пострадали два детских сада.
Отметим, что ремонтные работы по восстановлению поврежденного трубопровода уже завершены. Коммунальщики начали заполнять систему.
Напомним, в результате атаки погибла 35-летняя женщина, жительница пятиэтажного жилого дома в спальном районе города. Пострадали 10 человек, из них 8 с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.
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