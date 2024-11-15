Сколько домов повреждено в Одессе после атаки в ночь на 15 ноября

Сотрудник прокуратуры на месте обстрела. Фото: Одесская прокуратура.

В результате российской атаки на Одессу в ночь на 15 ноября пострадали жилые здания и общественные учреждения. Правоохранители приступили к производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре в пятницу, 15 ноября.

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Поврежденные здания

По данным правоохранителей, пострадали девять многоэтажных домов, помещение СТО, церковь, торговые объекты, магистральный трубопровод теплоснабжения, частные гаражи и более 40 автомобилей. Также враг попал по припортовой инфраструктуре.

Разрушения в результате обстрела. Фото: Одесская прокуратура

Разрушения в результате обстрела. Фото: Одесская прокуратура

Разрушения в результате обстрела. Фото: Одесская прокуратура

Также выбиты окна и рамы в двух школах, пострадали два детских сада.

Отметим, что ремонтные работы по восстановлению поврежденного трубопровода уже завершены. Коммунальщики начали заполнять систему.

Разрушения в результате обстрела. Фото: Одесская прокуратура

Разрушения в результате обстрела. Фото: Одесская прокуратура

Напомним, в результате атаки погибла 35-летняя женщина, жительница пятиэтажного жилого дома в спальном районе города. Пострадали 10 человек, из них 8 с травмами разной степени тяжести доставлены в больницу.

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