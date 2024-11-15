Стало известно, почему в Одессе так много прилетов

Коммунальщики убирают место прилета. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 15 ноября Одессу атаковали исключительно "шахедами", а не другими беспилотниками. Поэтому даже после поражения и сбития дронов в городе много разрушений.

Об этом рассказал в Facebook временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Не все можно сбить

По словам военного, Одессу атаковали "шахедами" из Краснодарского края и Крыма, а не дронами "неустановленного типа", которые обычно россияне используют вперемешку с настоящими ударными беспилотниками. Поэтому в городе много разрушений, даже после пораженных и сбитых БПЛА с боевой частью.

"Плотная застройка города, урбанизированная местность существенно усложняют работу противовоздушной обороны, но процент ущерба остается высоким. К сожалению, не все, что летит, можно сбить над морем!", — отметил Юрий Игнат.

Военный снова призвал одесситов не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, россияне нанесли удар по Одесчине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, а также атаковал 29 ударными БпЛА типа Shahed. В результате обстрела погибла женщина, девять человек оказались в больнице. Также пострадали жилые дома.