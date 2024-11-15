Стало відомо, якими ракетами росіяни обстріляли Одесу у ніч на 15 листопада

Нічний обстріл Одеси — Кіпер розкрив нові подробиці
У ніч проти 15 листопада росіяни знову застосували касетні боєприпаси проти цивільного населення Одеси. Вчора ввечері зафіксували сім локацій з пошкодженнями, але насправді їх може бути більше.
Про це розповів на брифінгу начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Касетна ракета проти мешканців Одеси
Очільник області повідомив, що після обстрілу до лікарні потрапили дев'ятеро постраждалих. Серед них — дев'ятирічний хлопчик і його батьки. Люди постраждали від розриву бойових частин касетної ракети Х-59/69.
"Та ракета, яка була збита, тільки вона вчора вразила три локації. При цьому одна жінка загинула від розриву — ця ракета була касетна, і ці касетні частинки метала пошкодили декілька будинків поруч. Біля вікна знаходилася жінка, яка загинула. Її чоловік у лікарні", — говорить Олег Кіпер.
За його словами, сьогодні поліція робить подворовий обхід, щоб зрозуміти, скільки насправді постраждало будинків.
Нагадаємо, росіяни завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря, а також атакував 29-ма ударними БпЛА типу Shahed. Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки, а також низка громадських закладів, зокрема, амбулаторія.
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