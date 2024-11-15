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Нічний обстріл Одеси — Кіпер розкрив нові подробиці

15 листопада 2024 12:42
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Стало відомо, якими ракетами росіяни обстріляли Одесу у ніч на 15 листопада
Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У ніч проти 15 листопада росіяни знову застосували касетні боєприпаси проти цивільного населення Одеси. Вчора ввечері зафіксували сім локацій з пошкодженнями, але насправді їх може бути більше. 

Про це розповів на брифінгу начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Очільник області повідомив, що після обстрілу до лікарні потрапили дев'ятеро постраждалих. Серед них — дев'ятирічний хлопчик і його батьки. Люди постраждали від розриву бойових частин касетної ракети Х-59/69.

"Та ракета, яка була збита, тільки вона вчора вразила три локації. При цьому одна жінка загинула від розриву — ця ракета була касетна, і ці касетні частинки метала пошкодили декілька будинків поруч. Біля вікна знаходилася жінка, яка загинула. Її чоловік у лікарні", — говорить Олег Кіпер.

За його словами, сьогодні поліція робить подворовий обхід, щоб зрозуміти, скільки насправді постраждало будинків.

Нагадаємо, росіяни завдали удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із акваторії Чорного моря, а також атакував 29-ма ударними БпЛА типу Shahed. Внаслідок обстрілу постраждали житлові будинки, а також низка громадських закладів, зокрема, амбулаторія.

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