Амбулаторія в центрі Одеси постраждала через обстріл РФ

Працівники лікарні на вулиці. Фото: Одеська мерія

Через нічний обстріл Одеси російською армією вночі проти 15 листопада постраждала сімейна амбулаторія у центрі міста. Наразі заклад не працює.

Про це повідомили в Одеській міськраді.

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Пошкодження в амбулаторії

У закладі пошкоджені вікна та двері, поламані меблі, є ушкодження стін, стелі, а також балок покрівлі. Наразі вікна закривають плівкою, обстежують стан будівлі та інженерних мереж. До завершення обстеження амбулаторія не працюватиме.

Пошкоджена будівля амбулаторії. Фото: Одеська мерія

Зазначимо, що будівля амбулаторії є пам'яткою архітектури та знаходиться в межах охоронної зони ЮНЕСКО.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Одесу у ніч проти 15 листопада постраждали житлові будівлі та громадські заклади. Загинула 35-річна жінка, 10 людей поранені. Ми розповідали про те, як мешканці постраждалих будинків пережили цю ніч.