Амбулатория в центре Одессы пострадала из-за обстрела РФ

Из-за российских обстрелов Одессы пострадала амбулатория
Из-за ночного обстрела Одессы российской армией ночью против 15 ноября пострадала семейная амбулатория в центре города. В настоящее время заведение не работает.
Об этом сообщили в Одесском горсовете.
Повреждения в амбулатории
В заведении повреждены окна и двери, поломанная мебель, повреждения стен, потолка, а также балок кровли. В настоящее время окна закрывают пленкой, обследуют состояние здания и инженерных сетей. До завершения обследования амбулатория не будет работать.
Отметим, что здание амбулатории является памяткой архитектуры и находится в пределах охранной зоны ЮНЕСКО.
Напомним, в результате российской атаки на Одессу в ночь на 15 ноября пострадали жилые здания и общественные учреждения. Погибла 35-летняя женщина, 10 человек получили ранения. Мы рассказывали о том, как жители пострадавших домов пережили эту ночь.
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