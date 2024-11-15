Амбулатория в центре Одессы пострадала из-за обстрела РФ

Работники больницы на улице. Фото: Одесская мэрия

Из-за ночного обстрела Одессы российской армией ночью против 15 ноября пострадала семейная амбулатория в центре города. В настоящее время заведение не работает.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

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Повреждения в амбулатории

В заведении повреждены окна и двери, поломанная мебель, повреждения стен, потолка, а также балок кровли. В настоящее время окна закрывают пленкой, обследуют состояние здания и инженерных сетей. До завершения обследования амбулатория не будет работать.

Повреждено здание амбулатории. Фото: Одесская мэрия

Отметим, что здание амбулатории является памяткой архитектуры и находится в пределах охранной зоны ЮНЕСКО.

Напомним, в результате российской атаки на Одессу в ночь на 15 ноября пострадали жилые здания и общественные учреждения. Погибла 35-летняя женщина, 10 человек получили ранения. Мы рассказывали о том, как жители пострадавших домов пережили эту ночь.