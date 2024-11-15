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Ночной обстрел Одессы — Кипер раскрыл новые подробности

15 ноября 2024 12:42
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Стало известно, какими ракетами россияне обстреляли Одессу в ночь на 15 ноября
Начальник Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В ночь на 15 ноября россияне вновь применили кассетные боеприпасы против гражданского населения Одессы. Вчера вечером зафиксировали семь локаций с повреждениями, но на самом деле их может быть больше.

Об этом на брифинге рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Глава области сообщил, что после обстрела в больницу попали девять пострадавших. Среди них девятилетний мальчик и его родители. Люди пострадали от разрыва боевых частей кассетной ракеты Х-59/69.

"Та ракета, которая была сбита, только она вчера поразила три локации. При этом одна женщина погибла от разрыва — эта ракета была кассетная, и эти кассетные частицы металла повредили несколько домов рядом. У окна находилась женщина, которая погибла. Ее муж в больнице", — говорит Олег Кипер.

По его словам, сегодня полиция совершает подворовой обход, чтобы понять, сколько на самом деле пострадало домов.

Напомним, россияне нанесли удар по Одесчине двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря, а также атаковал 29 ударными БпЛА типа Shahed. В результате обстрела пострадали жилые дома, а также ряд общественных заведений, в частности, амбулатория.

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